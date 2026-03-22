Цветков о завершении карьеры: «Вопрос оставим открытым, без ответа. Пока я не могу сказать ни да, ни нет»

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков пока не решил, когда завершит карьеру.

Цветкову 34 года, он - бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в эстафет, чемпион мира и Европы.

– Не собираетесь ли вы завершить спортивную карьеру?

– Вопрос оставим открытым, без ответа. Пока я не могу сказать ни да, ни нет. Жизнь такая штука, что ничего нельзя загадывать наперед. Могу сказать, что на данный момент не собираюсь. А следующий сезон - как получится, – рассказал Цветков.