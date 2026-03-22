Цветков о завершении карьеры: «Вопрос оставим открытым, без ответа. Пока я не могу сказать ни да, ни нет»
Максим Цветков пока не решил, когда завершит карьеру.
Чемпион мира по биатлону Максим Цветков пока не решил, когда завершит карьеру.
Цветкову 34 года, он - бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в эстафет, чемпион мира и Европы.
– Не собираетесь ли вы завершить спортивную карьеру?
– Вопрос оставим открытым, без ответа. Пока я не могу сказать ни да, ни нет. Жизнь такая штука, что ничего нельзя загадывать наперед. Могу сказать, что на данный момент не собираюсь. А следующий сезон - как получится, – рассказал Цветков.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Макс ,не уходи.. Хоть изредка,как солнышко...
Время в спорте летит, конечно... Кажется, ещё вчера Макс и Поршень с Бабиковым были молодыми и перспективами биатлонистами. А теперь уже почтенные ветераны.
"...и услышал в ответ, и не то, чтобы да, и не то, чтобы нет" (песен.)
Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем
Ни да, ни нет. Потому что на ЗП быть туристом хочется как можно дольше. А в ГДРФ как то не спешат брать.
