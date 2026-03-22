Чемпионат России. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Смольская, Сола пробегут масс-старт

Биатлонистки выступят в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

22 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет женский масс-старт. Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026 Тюмень Женщины Масс-старт Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». Предварительный старт-лист 1. Виктория Сливко 3. Наталия Шевченко 4. Анастасия Халили 5. Анастасия Шевченко 6. Кристина Резцова 8. Анастасия Томшина 9. Ульяна Черепанова 10. Юлия Коваленко 11. Анастасия Гришина 12. Ирина Казакевич 13. Елизавета Бурундукова 14. Инна Терещенко 15. Динара Смольская (Беларусь) 16. Маргарита Болдырева 17. Анастасия Зырянова 18. Анна Сола (Беларусь) 20. Кира Дюжева 21. Екатерина Мошкова 22. Евгения Турикова Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени