  Чемпионат России. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Смольская, Сола пробегут масс-старт
Чемпионат России. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Смольская, Сола пробегут масс-старт

Биатлонистки выступят в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

22 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Женщины

Масс-старт

Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

1. Виктория Сливко

3. Наталия Шевченко

4. Анастасия Халили

5. Анастасия Шевченко

6. Кристина Резцова

8. Анастасия Томшина

9. Ульяна Черепанова

10. Юлия Коваленко

11. Анастасия Гришина

12. Ирина Казакевич

13. Елизавета Бурундукова

14. Инна Терещенко

15. Динара Смольская (Беларусь)

16. Маргарита Болдырева

17. Анастасия Зырянова

18. Анна Сола (Беларусь)

20. Кира Дюжева

21. Екатерина Мошкова

22. Евгения Турикова

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
девчонки мазилы сегодня от кого даже не ожидали. Даже Казакевич и та всего 2.
Настюха Томшина умничка.
Ай да Настя! Какой характер у Томшиной. Стойка впечатляет!
Настя Халили летит как вчерашний Латыпов
Вот так Кариму надо было Лазовского догонять))
Обожаю Настюху Халили, боец, через зубы пытается достать
Настя Томшина радует после лёжек! Молодчина!
За красотку Томшину!
Она мне тоже нравится, всегда желаю ей удачи. Хорошенькая девчонка.
Эх, Крис, опять два промаха на первой лёжке😒
Странное зрелище! Корявый ход Вики даёт такой эффект, что молния, как считалось, Казакевич не может сбежать
Казакевич уже года 3 не бегает никак.
Сливко зарешает, она сегодня отдохнула :о))
Виктор Майгуров: «В конце апреля должно состояться заседание CAS по иску к IBU из-за недопуска биатлонистов. Шансы – 50 на 50»
14 минут назад
Майгуров о допуске российских биатлонистов: «IBU не отвечает на наши письма. Надеюсь, новые руководители более здраво подойдут к этому вопросу»
24 минуты назад
Виктория Сливко и Кирилл Бажин обручились
31 минуту назадФото
❄️ Чемпионат России. Эстафета. Команда Смольского и Лазовского победила, команда Стрельцова и Халили – 2-я, команда Коновалова и Бажина – 3-я
сегодня, 07:13
Цветков о завершении карьеры: «Вопрос оставим открытым, без ответа. Пока я не могу сказать ни да, ни нет»
сегодня, 06:31
Кубок мира. Жанмонно, Ханна и Эльвира Оберг, Симон, Виттоцци, Минккинен, Мишлон выступят в масс-старте
сегодня, 06:08
Кубок мира. Перро, Лагрейд, Жаклен, Ботн, Самуэльссон, Понсилуома, Кристиансен пробегут масс-старт
сегодня, 06:08
Стурла Хольм Лагрейд: «Когда я подходил к последней стойке, думал: «Нужно отстрелять чисто, тогда у меня будет шанс встретиться с королем»
вчера, 17:10
Тарьей Бо получил бронзовую медаль ЧМ-2011 в масс-старте, перешедшую ему после дисквалификации Устюгова
вчера, 16:27Фото
Лагрейд выиграл 5-ю личную гонку подряд. После признания в измене на Олимпиаде у него 12 подиумов подряд на всех стартах
вчера, 16:20
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
