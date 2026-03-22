  • Чемпионат России. Команды Логинова, Смольского, Бажина, Халили, Латыпова выступят в эстафете
Чемпионат России. Команды Логинова, Смольского, Бажина, Халили, Латыпова выступят в эстафете

Биатлонисты пробегут эстафету на чемпионате России в Тюмени.

22 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Мужчины

Эстафета

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Тюменская область-1 (Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)

2. Беларусь-1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский)

3. Свердловская область-1 (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин)

4. Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили)

5. ХМАО-Югра-1 (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин)

6. Красноярский край (Андрей Коваленко, Кирилл Киливнюк, Данил Мальцев, Евгений Сидоров)

7. Новосибирская область-1 (Олег Домичек, Павел Кудряшов, Игорь Адамов, Роман Еремин)

8. Башкортостан-1 (Юрий Иванов, Антон Бабиков, Даниил Сгибнев, Эдуард Латыпов)

10. Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк)

11. Санкт-Петербург (Максим Цветков, Роман Канаровский, Илья Санников, Александр Евсеев)

15. Челябинская область (Дмитрий Пересецкий, Андрей Вьюхин, Петр Пащенко, Дмитрий Иванов)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
14 комментариев
Вполне согласен с предыдущими комментариями. Беларусь пожалуй особняком сегодня будет. Очень ровный состав, в отличии от региональных команд. Где в основном по два только сильных биатлониста. Соседям из Тюмени отдал бы предпочтение в борьбе за второе место. Третье? - Мос. область может,... Но, как помним, сюрпризам в эстафетах всегда есть место.Может и наши удивят.
Пятый год пошел, а Губа всё про Беларусь и награждение. Он забывает, что уже говорил это? Или думает, что мы за предыдущие тысячу раз не поняли?
Поболею за Башкирию, там 2 юниорчика вперемешку бегут с двумя старичками.
Белорусам дают бегать на российских турнирах, помогают готовить лыжи, но Губер все равно будет орать, что их обидели.
Тут объективно нет соперников у сборной Белоруссии.
Тюмень вроде сильно выглядит
Ну.. если Емерхонов успешно отстреляется, расклад будет несколько иным.
Риск тренеров Башкирии предсказуемо провалился
Стребко, молодец, справился на стойке.+15сек.- не критично.
Тюмени надо было додуматься, конечно, на первый ставить Малеева. Почему не Повар?
Макс, конечно, легенда.
Тут без Губа, просто звуки стадиона, выстрелы и дыхание биатлона.
