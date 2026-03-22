Чемпионат России. Команды Логинова, Смольского, Бажина, Халили, Латыпова выступят в эстафете

Биатлонисты пробегут эстафету на чемпионате России в Тюмени.

22 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Мужчины

Эстафета

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Тюменская область-1 (Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)

2. Беларусь-1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский)

3. Свердловская область-1 (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин)

4. Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили)

5. ХМАО-Югра-1 (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин)

6. Красноярский край (Андрей Коваленко, Кирилл Киливнюк, Данил Мальцев, Евгений Сидоров)

7. Новосибирская область-1 (Олег Домичек, Павел Кудряшов, Игорь Адамов, Роман Еремин)

8. Башкортостан-1 (Юрий Иванов, Антон Бабиков, Даниил Сгибнев, Эдуард Латыпов)

10. Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк)

11. Санкт-Петербург (Максим Цветков, Роман Канаровский, Илья Санников, Александр Евсеев)

15. Челябинская область (Дмитрий Пересецкий, Андрей Вьюхин, Петр Пащенко, Дмитрий Иванов)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени