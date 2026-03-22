Чемпионат России. Команды Логинова, Смольского, Бажина, Халили, Латыпова выступят в эстафете
22 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская эстафета.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Мужчины
Эстафета
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Тюменская область-1 (Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)
2. Беларусь-1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский)
3. Свердловская область-1 (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин)
4. Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили)
5. ХМАО-Югра-1 (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин)
6. Красноярский край (Андрей Коваленко, Кирилл Киливнюк, Данил Мальцев, Евгений Сидоров)
7. Новосибирская область-1 (Олег Домичек, Павел Кудряшов, Игорь Адамов, Роман Еремин)
8. Башкортостан-1 (Юрий Иванов, Антон Бабиков, Даниил Сгибнев, Эдуард Латыпов)
10. Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк)
11. Санкт-Петербург (Максим Цветков, Роман Канаровский, Илья Санников, Александр Евсеев)
15. Челябинская область (Дмитрий Пересецкий, Андрей Вьюхин, Петр Пащенко, Дмитрий Иванов)
Тут без Губа, просто звуки стадиона, выстрелы и дыхание биатлона.