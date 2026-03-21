Стурла Хольм Лагрейд: «Когда я подходил к последней стойке, думал: «Нужно отстрелять чисто, тогда у меня будет шанс встретиться с королем»

Лагрейд о победе по фотофинишу: спурт – моя самая слабая сторона.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене .

Лагрейд опередил француза Эрика Перро по фотофинишу.

«У меня был хороший день на лыжне. Я надеялся на рывок, но случился спурт, который на самом деле моя самая слабая сторона. К счастью, я его выиграл.

Я очень доволен тем, как обрабатывал выстрелы на стойке, хотя Эрик стрелял быстро. К счастью, у меня получилось закрыть просвет», – сказал Лагрейд.

Спортсмен также отметил, что встреча с королем Норвегии Харальдом V после гонки – первая в его карьере.

«Я и раньше выигрывал в Холменколлене, но не встречался с ним. Так что было очень приятно, что он присутствовал здесь сегодня.

Когда я подходил к последней стойке, думал: «Сейчас нужно отстрелять чисто, потому что тогда у меня будет шанс встретиться с королем». Я давно хотел это сделать.

Нужно находить мотивацию там, где ты можешь. Я не думал об этом во время стрельбы, но это дало мне ощущение серьезности и важности, а не просто удовлетворения от попадания в топ-2», – добавил норвежец.