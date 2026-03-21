  • Стурла Хольм Лагрейд: «Когда я подходил к последней стойке, думал: «Нужно отстрелять чисто, тогда у меня будет шанс встретиться с королем»
Стурла Хольм Лагрейд: «Когда я подходил к последней стойке, думал: «Нужно отстрелять чисто, тогда у меня будет шанс встретиться с королем»

Лагрейд о победе по фотофинишу: спурт – моя самая слабая сторона.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Лагрейд опередил француза Эрика Перро по фотофинишу.

«У меня был хороший день на лыжне. Я надеялся на рывок, но случился спурт, который на самом деле моя самая слабая сторона. К счастью, я его выиграл.

Я очень доволен тем, как обрабатывал выстрелы на стойке, хотя Эрик стрелял быстро. К счастью, у меня получилось закрыть просвет», – сказал Лагрейд.

Спортсмен также отметил, что встреча с королем Норвегии Харальдом V после гонки – первая в его карьере.

«Я и раньше выигрывал в Холменколлене, но не встречался с ним. Так что было очень приятно, что он присутствовал здесь сегодня.

Когда я подходил к последней стойке, думал: «Сейчас нужно отстрелять чисто, потому что тогда у меня будет шанс встретиться с королем». Я давно хотел это сделать.

Нужно находить мотивацию там, где ты можешь. Я не думал об этом во время стрельбы, но это дало мне ощущение серьезности и важности, а не просто удовлетворения от попадания в топ-2», – добавил норвежец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
Материалы по теме
Кубок мира. Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Перро показал лучшие стрельбу и чистое время пасьюта
сегодня, 16:09
Лагрейд одержал 21-ю победу в карьере, у Перро – 20-й подиум, у Жаклена – 38-й
сегодня, 15:59
❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, опередив Перро по фотофинишу, Жаклен – 3-й
сегодня, 15:47
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Смольская, Сола пробегут масс-старт
сегодня, 17:54
Чемпионат России. Команды Логинова, Смольского, Бажина, Халили, Латыпова выступят в эстафете
сегодня, 17:39
Тарьей Бо получил бронзовую медаль ЧМ-2011 в масс-старте, перешедшую ему после дисквалификации Устюгова
сегодня, 16:27Фото
Лагрейд выиграл 5-ю личную гонку подряд. После признания в измене на Олимпиаде у него 12 подиумов подряд на всех стартах
сегодня, 16:20
Эрик Перро выиграл Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования
сегодня, 16:15
Кубок мира. Общий зачет. Перро досрочно победил, Лагрейд вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
сегодня, 16:12
Кубок мира. Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Перро показал лучшие стрельбу и чистое время пасьюта
сегодня, 16:09
Лагрейд одержал 21-ю победу в карьере, у Перро – 20-й подиум, у Жаклена – 38-й
сегодня, 15:59
❄️ Кубок мира. Лагрейд выиграл гонку преследования, опередив Перро по фотофинишу, Жаклен – 3-й
сегодня, 15:47
Лу Жанмонно взяла Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования на Кубке мира
сегодня, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Рекомендуем