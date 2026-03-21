Лагрейд выиграл 5-ю личную гонку подряд. После признания в измене на Олимпиаде у него 12 подиумов подряд на всех стартах

У Лагрейда 12-й подиум подряд после признания в измене.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл преследование на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Это его 5-я победа подряд в личных гонках и 13-е подряд призовое место с учетом эстафет. Серия началась на Играх в Милане.

Завоевав бронзовую медаль в индивидуальной гонке Олимпиады-2026 , Лагрейд признался в измене своей девушке за несколько месяцев до этого.

Потом он взял на Олимпиаде бронзу в спринте, а также серебро в преследовании, эстафете и масс-старте.

Затем на этапе в Контиолахти он стал вторым в индивидуальной гонке, завоевал золото в масс-старте и эстафете.

На этапе в Отепя Лагрейд выиграл спринт, преследование и сингл-микст.

На этапе в Холменколлене выиграл спринт и преследование, впереди заключительная гонка сезона – масс-старт.

До Олимпийских игр обладатель Кубка мира-2024/25 не попадал на подиум в этом сезоне.

Сейчас он поднялся на второе место в общем зачете.

