  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  Лагрейд выиграл 5-ю личную гонку подряд. После признания в измене на Олимпиаде у него 12 подиумов подряд на всех стартах
Лагрейд выиграл 5-ю личную гонку подряд. После признания в измене на Олимпиаде у него 12 подиумов подряд на всех стартах

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл преследование на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Это его 5-я победа подряд в личных гонках и 13-е подряд призовое место с учетом эстафет. Серия началась на Играх в Милане.

Завоевав бронзовую медаль в индивидуальной гонке Олимпиады-2026, Лагрейд признался в измене своей девушке за несколько месяцев до этого.

Потом он взял на Олимпиаде бронзу в спринте, а также серебро в преследовании, эстафете и масс-старте.

Затем на этапе в Контиолахти он стал вторым в индивидуальной гонке, завоевал золото в масс-старте и эстафете.

На этапе в Отепя Лагрейд выиграл спринт, преследование и сингл-микст.

На этапе в Холменколлене выиграл спринт и преследование, впереди заключительная гонка сезона – масс-старт.

До Олимпийских игр обладатель Кубка мира-2024/25 не попадал на подиум в этом сезоне.

Сейчас он поднялся на второе место в общем зачете.

Опубликовал: Вячеслав Самбур
Источник: Спортс’’
logoКубок мира по биатлону
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Норвегии
logoОлимпиада-2026
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В следующем году все биатлонисты будут признаваться в измене своим пассиям. Схема рабочая🤣
Вот так, все гадали, зачем он это делает... А чувака реально совесть замучила - признался, отпустил и попёрло :))
Ни хера себе "ключ к успеху"... 😁
Да уж... Раскочегарился наш Синяя Борода!
Это ж сколько очков он проигрывал, что даже с такой серией Перро досрочно выиграл общий зачет
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем