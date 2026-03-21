Тарьей Бо получил бронзовую медаль ЧМ-2011 в масс-старте, перешедшую ему после дисквалификации Устюгова
Норвежец Тарьей Бо получил медаль ЧМ-2011, перешедшую ему после бана Устюгова.
Норвежский биатлонист Тарьей Бо получил бронзовую медаль чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске в масс-старте.
Россиян Евгений Устюгов финишировал в той гонке вторым, Лукас Хофер из Италии – третьим, Бо – четвертым. Результат Устюгова позднее аннулировали из-за допинга.
Церемония награждения прошла в рамках этапа Кубка мира в Холменколлене. Бо сразу отдал медаль своему сыну.
Хоферу вручили серебряную награду на этапе Кубка мира в Рупольдинге в январе.
Скриншоты: трансляция Okko
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Поздравляем, че.
Справедливость восторжествовала
