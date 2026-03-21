  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
Фото
4

Тарьей Бо получил бронзовую медаль ЧМ-2011 в масс-старте, перешедшую ему после дисквалификации Устюгова

Норвежский биатлонист Тарьей Бо получил бронзовую медаль чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске в масс-старте.

Россиян Евгений Устюгов финишировал в той гонке вторым, Лукас Хофер из Италии – третьим, Бо – четвертым. Результат Устюгова позднее аннулировали из-за допинга.

Церемония награждения прошла в рамках этапа Кубка мира в Холменколлене. Бо сразу отдал медаль своему сыну.

Хоферу вручили серебряную награду на этапе Кубка мира в Рупольдинге в январе.

Скриншоты: трансляция Okko

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Норвегии
logoХолменколлен
logoсборная России
logoЧемпионат мира по биатлону
logoТарьей Бо
фото
logoдопинг
logoКубок мира по биатлону
logoЕвгений Устюгов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляем, че.
Справедливость восторжествовала
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем