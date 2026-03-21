Лагрейд одержал 21-ю победу в карьере, у Перро – 20-й подиум, у Жаклена – 38-й
Норвежский биатлонист Лагрейд одержал 21-ю победу в карьере.
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Это 21-я победа в ее карьере. Всего у норвежца 63 подиума (21-25-17).
Второе место занял француз Эрик Перро. На его счету 20 подиумов в карьере (8-8-4).
Третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен. Он поднялся на пьедестал в 38-й раз в карьере (5-16-17).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Вот бы Жаклену победу завтра. Уж очень мало у него их - а может и уйти после этого сезона
Добрый вечер! Вчера у Жаклена было 36 подиумов, сегодня стало 38. За одну гонку два подиума, за себя и того парня?)
Вчера была ошибка, сегодня верные данные
