Лагрейд одержал 21-ю победу в карьере, у Перро – 20-й подиум, у Жаклена – 38-й

Норвежский биатлонист Лагрейд одержал 21-ю победу в карьере.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Это 21-я победа в ее карьере. Всего у норвежца 63 подиума (21-25-17).

Второе место занял француз Эрик Перро . На его счету 20 подиумов в карьере (8-8-4).

Третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен . Он поднялся на пьедестал в 38-й раз в карьере (5-16-17).