Ханна Оберг одержала 15-ю победу в гонках на Кубке мира, у Симон – 46-й подиум, у Эльвиры Оберг – 37-й

Шведская биатлонистка Ханна Оберг одержала 15-ю в карьере победу в личных гонках на Кубке мира.

Сегодня она взяла золото в гонке преследования на этапе в Холменколлене. Для нее это 42-я медаль на КМ (15-15-12).

Француженка Жюлия Симон заняла второе место. Всего у нее 46 подиумов (19-14-13).

Третьей финишировала еще одна шведка Эльвира Оберг . Она зашла на пьедестал в 37-й раз (14-12-11).