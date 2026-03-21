Ханна Оберг одержала 15-ю победу в гонках на Кубке мира, у Симон – 46-й подиум, у Эльвиры Оберг – 37-й
Шведская биатлонистка Ханна Оберг одержала 15-ю в карьере победу в личных гонках на Кубке мира.
Сегодня она взяла золото в гонке преследования на этапе в Холменколлене. Для нее это 42-я медаль на КМ (15-15-12).
Француженка Жюлия Симон заняла второе место. Всего у нее 46 подиумов (19-14-13).
Третьей финишировала еще одна шведка Эльвира Оберг. Она зашла на пьедестал в 37-й раз (14-12-11).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
