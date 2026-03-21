Кубок мира. Таннхаймер показала лучший ход в гонке преследования, Ханна Оберг уступила 20 секунд, у Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта

Немецкая биатлонистка Юлия Таннхаймер показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. У француженки Жюлии Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта. Победителем гонки стала шведка Ханна Оберг. Кубок мира по биатлону-2025/26 9-й этап Холменколлен, Норвегия Женщины, гонка преследования Лыжный ход 1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 25.32,0 2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 5,3 3. Люция Харватова (Чехия) – 16,4 4. Ханна Оберг (Швеция) – 20,4 5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 25,5 6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 26,6 7. Лена Репинч (Словения) – 28,9 8. Жюлия Симон (Франция) – 30,8 9. Ванесса Фойгт (Германия) – 31,3 10. Тереза Воборникова (Чехия) – 32,6... 11. Лиза Виттоцци (Италия) – 35,7... 20. Эльвира Оберг (Швеция) – 52,2 Скорострельность 1. Жюлия Симон (Франция) – 1.27,6 (1) 2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.28,4 (2) 3. Александра Меркушина (Украина) – 1.30,3 (3) 4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.32,3 (5) 5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,5 (3) 6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.38,6 (3) 7. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.39,0 (6) 8. Элла Халварссон (Швеция) – 1.39,9 (1)... 14. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.46,8 (1) Чистое время пасьюта 1. Жюлия Симон (Франция) – 29.36,5 2. Ванесса Фойгт (Германия) – 25,5 3. Ханна Оберг (Швеция) – 37,5 4. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 38,1 5. Эльвира Оберг (Швеция) – 40,7 6. Лу Жанмонно (Франция) – 42,27 7. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 44,9 8. Анна Гандлер (Австрия) – 46,3 9. Люция Харватова (Чехия) – 54,8 10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 56,3