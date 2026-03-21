  • Кубок мира. Таннхаймер показала лучший ход в гонке преследования, Ханна Оберг уступила 20 секунд, у Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта
Кубок мира. Таннхаймер показала лучший ход в гонке преследования, Ханна Оберг уступила 20 секунд, у Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта

Симон показала лучшие скорострельность и чистое время пасьюта на этапе Кубка мира.

Немецкая биатлонистка Юлия Таннхаймер показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. У француженки Жюлии Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.

Победителем гонки стала шведка Ханна Оберг.

Кубок мира по биатлону-2025/26

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 25.32,0

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 5,3

3. Люция Харватова (Чехия) – 16,4

4. Ханна Оберг (Швеция) – 20,4

5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 25,5

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 26,6

7. Лена Репинч (Словения) – 28,9

8. Жюлия Симон (Франция) – 30,8

9. Ванесса Фойгт (Германия) – 31,3

10. Тереза Воборникова (Чехия) – 32,6...

11. Лиза Виттоцци (Италия) – 35,7...

20. Эльвира Оберг (Швеция) – 52,2

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.27,6 (1)

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.28,4 (2)

3. Александра Меркушина (Украина) – 1.30,3 (3)

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.32,3 (5)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,5 (3)

6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.38,6 (3)

7. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.39,0 (6)

8. Элла Халварссон (Швеция) – 1.39,9 (1)...

14. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.46,8 (1)

Чистое время пасьюта

1. Жюлия Симон (Франция) – 29.36,5

2. Ванесса Фойгт (Германия) – 25,5

3. Ханна Оберг (Швеция) – 37,5

4. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 38,1

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 40,7

6. Лу Жанмонно (Франция) – 42,27

7. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 44,9

8. Анна Гандлер (Австрия) – 46,3

9. Люция Харватова (Чехия) – 54,8

10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 56,3

Таннхаймер хороша в преследованиях. Нужно подтянуть базу, т.е., спринты. И будет новая блондинистая королева.
Интересно почему просели скорость и убийственный финишный круг у Гротиан?
Ответ almadeus
Интересно почему просели скорость и убийственный финишный круг у Гротиан?
ну как минимум из-за ковида в декабре
Ответ верю_в_волшебство)
ну как минимум из-за ковида в декабре
Вполне себе объяснение, от этого ковида слабость в теле очень долго держится. Это только норги переболеют и бегут еще быстрее не теряя в стрельбе
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Перро, Лагрейд, Жаклен, Ботн, Самуэльссон, Понсилуома, Кристиансен пробегут масс-старт
вчера, 20:32
Кубок мира. Жанмонно, Ханна и Эльвира Оберг, Симон, Виттоцци, Минккинен, Мишлон выступят в масс-старте
вчера, 20:23
Чемпионат России. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Смольская, Сола пробегут масс-старт
вчера, 17:54
Чемпионат России. Команды Логинова, Смольского, Бажина, Халили, Латыпова выступят в эстафете
вчера, 17:39
Стурла Хольм Лагрейд: «Когда я подходил к последней стойке, думал: «Нужно отстрелять чисто, тогда у меня будет шанс встретиться с королем»
вчера, 17:10
Тарьей Бо получил бронзовую медаль ЧМ-2011 в масс-старте, перешедшую ему после дисквалификации Устюгова
вчера, 16:27Фото
Лагрейд выиграл 5-ю личную гонку подряд. После признания в измене на Олимпиаде у него 12 подиумов подряд на всех стартах
вчера, 16:20
Эрик Перро выиграл Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования
вчера, 16:15
Кубок мира. Общий зачет. Перро досрочно победил, Лагрейд вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
вчера, 16:12
Кубок мира. Лагрейд был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Перро показал лучшие стрельбу и чистое время пасьюта
вчера, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Рекомендуем