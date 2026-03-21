Кубок мира. Таннхаймер показала лучший ход в гонке преследования, Ханна Оберг уступила 20 секунд, у Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта
Немецкая биатлонистка Юлия Таннхаймер показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. У француженки Жюлии Симон – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.
Победителем гонки стала шведка Ханна Оберг.
Кубок мира по биатлону-2025/26
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Женщины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 25.32,0
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 5,3
3. Люция Харватова (Чехия) – 16,4
4. Ханна Оберг (Швеция) – 20,4
5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 25,5
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 26,6
7. Лена Репинч (Словения) – 28,9
8. Жюлия Симон (Франция) – 30,8
9. Ванесса Фойгт (Германия) – 31,3
10. Тереза Воборникова (Чехия) – 32,6...
11. Лиза Виттоцци (Италия) – 35,7...
20. Эльвира Оберг (Швеция) – 52,2
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.27,6 (1)
2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.28,4 (2)
3. Александра Меркушина (Украина) – 1.30,3 (3)
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.32,3 (5)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,5 (3)
6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.38,6 (3)
7. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.39,0 (6)
8. Элла Халварссон (Швеция) – 1.39,9 (1)...
14. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.46,8 (1)
Чистое время пасьюта
1. Жюлия Симон (Франция) – 29.36,5
2. Ванесса Фойгт (Германия) – 25,5
3. Ханна Оберг (Швеция) – 37,5
4. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 38,1
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 40,7
6. Лу Жанмонно (Франция) – 42,27
7. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 44,9
8. Анна Гандлер (Австрия) – 46,3
9. Люция Харватова (Чехия) – 54,8
10. Юлия Таннхаймер (Германия) – 56,3