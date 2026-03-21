  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Казакевич после победы в эстафете: «Когда следила за партнершами, испытывала невероятное волнение. Еще больше, чем когда сама бежала»
0

Казакевич после победы в эстафете: «Когда следила за партнершами, испытывала невероятное волнение. Еще больше, чем когда сама бежала»

Казакевич высказалась о победе в эстафете на чемпионате России по биатлону.

Биатлонистка Ирина Казакевич поделилась эмоциями после победы в женской эстафете на Альфа‑Банк чемпионате России в Тюмени.

Казакевич пробежала гонку за сборную Свердловской области, занявшей первое место. Также команду представляли Инна Терещенко, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.

– Что происходило, когда следили за партнершами?

– Я испытывала невероятное волнение, еще больше, чем когда сама бежала. Особенно когда стреляла Инна Терещенко. Это были какие‑то суперэмоции! Настя Шевченко отработала максимально спокойно. Девчонки сегодня большие молодцы, все сложилось. Большое спасибо команде, мы действительно хотели выиграть эту гонку, – сказала Казакевич.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен
logoИрина Казакевич
чемпионат России
logoАнастасия Шевченко
logoИнна Терещенко
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
