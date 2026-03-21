43-летний Симон Эдер объявил о завершении спортивной карьеры

Австрийский биатлонист Симон Эдер объявил, что завершит карьеру после окончания сезона-2025/26.

Спортсмену 43 года, он является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в эстафетах (2010, 2014). Также на его счету два серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Эдер провел 560 гонок на Кубке мира, одержал семь побед. Всего он поднимался на пьедестал почета 26 раз.