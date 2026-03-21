43-летний Симон Эдер объявил о завершении спортивной карьеры

43-летний Симон Эдер завершит карьеру после окончания сезона.

Австрийский биатлонист Симон Эдер объявил, что завершит карьеру после окончания сезона-2025/26. 

Спортсмену 43 года, он является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в эстафетах (2010, 2014). Также на его счету два серебра и три бронзы чемпионатов мира. 

Эдер провел 560 гонок на Кубке мира, одержал семь побед. Всего он поднимался на пьедестал почета 26 раз. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
Динозавр! Австрийцы в принципе долголеты в биатлоне, Зуманн, Мезотич, Пинтер тоже бегали до седых волос. 7 побед - вполне себе хорошая карьера
Ответ Matt5898
Да, помню ту супер-эстафету: Эдер, Зуманн, Мезотич, Ландертингер
жаль, что в последней гонке не попал в пасьют даже с чистой стрельбой(
Ответ Добрый Андрей
да, при том что первая-то половина сезона прямо хороша была, но к концу что-то сдулся. один этап пропустил, может, болел и в форму не вернулся
Жаль, но возраст подсказывает. Симон Эдер легенда, потомственный биатлонист, последний из той великолепной команды Австрии. Может быть, через несколько лет мы увидим его детей в биатлоне. Удачи ему в дальнейшей жизни.
Мне кажется, он был буквально ВСЕГДА в биатлоне! Легенда!
Уходят последние легенды
Выдали бы Симону вайлдкард на завтрашний масс-старт.
Рановато уходит. Мог спокойно бегать еще 5-7 лет.
Фак вроде тоже заканчивает
7 побед это с учетом эстафет наверное?
Эдер - это что то из настолько давнего прошлого. Я тогда только начинала смотреть биатлон. Легенда, конечно)
