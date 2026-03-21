Карим Халили: «На последнем круге понимал, что меня никто не догонит»

Биатлонист Карим Халили высказался о победе в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

— Я реально оценивал свои силы. На последнем круге понимал, что меня никто не догонит.

— Как самочувствие?

— Нос заложен, честно говоря. На первом круге было тяжело, но потом вработался. Другие, кажется, поднаелись. На четвертом круге у меня, наоборот, был прилив сил, — сказал Халили.