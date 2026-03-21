Эдуард Латыпов: «Почувствовал силы, не стал играть в кошки‑мышки. Увидел, что Смольский рядом, решил рискнуть с начала подъема»
Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.
Латыпов занял второе место, победил Карим Халили, третьим финишировал белорус Антон Смольский.
«Хорошее самочувствие. Почувствовал силы, не стал играть в кошки‑мышки. Увидел, что Антон рядом, решил рискнуть с начала подъема. Понял, что не закисаю и приближаюсь. Внутренний адреналин был. Затем получилось отстоять второе место.
Я выбирался с дальних номеров. Верил, что смогу отыграться. Вся надежда была на стойку. Важно было сработать надежно», — сказал Латыпов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Эдик сегодня был настоящий Латыпов😁
Классную гонку провел, с двумя стойками на ноль, шикарно, я наслаждалась! 👋👋👋👋👋