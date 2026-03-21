  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат России. Эстафета. Халили и Резцова выступят за Московскую область, Казакевич и Шевченко – за Свердловскую, Смольская и Сола – за Беларусь
Live
26

Чемпионат России. Эстафета. Халили и Резцова выступят за Московскую область, Казакевич и Шевченко – за Свердловскую, Смольская и Сола – за Беларусь

Халили и Резцова выступят за Московскую область в эстафете на чемпионате России.

21 марта биатлонистки пробегут эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Женщины

Эстафета

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ». 

Старт-лист

1. Московская область (Анастасия Зырянова, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Халили)

2. Свердловская область (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)

3. Республика Беларусь-1 (Динара Смольская, Ксения Воробей, Елена Кулак, Анна Сола)

4. ХМАО-Югра (Мария Власова, Екатерина Мошкова, Екатерина Суханова, Алина Плицева)

5. Тюменская область (Анна Грухвина, Маргарита Болдырева, Ксения Довгая, Виктория Сливко)

6. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Евгения Турикова, Анастасия Киреева, Кира Дюжева)

7. Республика Башкортостан (Илона Знакова, Елизавета Бурундукова, Елена Кручинкина, Анастасия Айгильдина)

8. Санкт-Петербург (Аделина Сабитова, Ангелина Михайлова, Дарья Ильина, Ульяна Черепанова)

9. Республика Беларусь-2 (Алина Зайцева, Анна Пестерева, Виктория Шашкова, Ирина Шаклеина)

10. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Коваленко, Жанна Максимович, Анастасия Томшина)

11. СЗФО (Анастасия Егорова, Анна Пичушкина, Полина Перина, Виктория Коскова)

12. Челябинская область (Ирина Хапакныш, Дарья Кулигина, Мария Арзамасцева, Влада Шишкина)

13. ПФО (Любовь Калинина, Елизавета Старикова, Ирина Острикова, Лейсана Гусакова)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
странная расстановка у МО. Крис на финишный надо было ставить или на 3й
Будет давить всячески на Терещенко
Нее. Это Терещенко поставили, чтобы хоть как то компенсировать Крис.
Кстати, Инна в прошлой эстафете прошла свой этап БЫСТРЕЕ Шевченко ... Натали. И не ходом по дистанции(что тоже НЕ РАЗ встречалось в течении этого сезона в личных гонках), а именно общее время. Либо так, либо ставить ШевченкоН УЖЕ на второй этап. Ибо закрыть Крис тупо больше некем. Тогда как быть с четвертым этапом?
Итак, все психосоматические сомнения в топку; вера, что можете чисто стрелять в эстафетах,.. докажите Ирина, Инна и Настя, а Наталья не подведет. И тогда осязаемая борьба с Подмосковьем. Иначе, все будет как в прошлый раз, в смешанке.
горбатого могила...позорище казакевичевское
Перовые два этапа у шашиловских весьма нестабильны, могут привезти критическое отставание. Если справятся, то гонка будет интересной.
Терещенко стабильней Анастасии Шевченко, стреляет и бежит, точнее и быстрее
охренеть, в Питере спортсменки даже зарплаты не получают, Черепанова говорит, а уродец белобрысый, дитерболен, не там президентом федерации?
Вопрос кто лучше - Московская обл. или Свердловск? Зырянова уже уступает 10 сек. Казакевич после первой стрельбы. Если Казакевич стойку отстреляет нормально, то Резцовой придётся отыгрывать много.
Что-то очень медленно бегут; такое впечатление. Или это после хоккея так кажется.)
Казакевич уникальна, дежурный штрафной круг в эстафете. Привезли бы лучше Шадрину с юниорского первенства
Ну, Ирина завалила, что могла на стойке. Завязка интересная, конечно.
Думаююю, первая тройка так и финиширует.
Красноярские девушки тоже способны биться за бронзу
Да практически любая команда может, если кто то из ТОП-команд накосорезит сильно.
Краснаярск .. мм. Томшина неплоха, но она как то разом "угасла" после "перекрестной стрельбы". Обидно, да, но это надо пережить. Коваленко вообще в разобранном состоянии подошла к этому ГС. Григорьева и Максимович - биатлонистки весьма низкого уровня.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем