Чемпионат России. Эстафета. Халили и Резцова выступят за Московскую область, Казакевич и Шевченко – за Свердловскую, Смольская и Сола – за Беларусь
21 марта биатлонистки пробегут эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Женщины
Эстафета
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Московская область (Анастасия Зырянова, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Халили)
2. Свердловская область (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)
3. Республика Беларусь-1 (Динара Смольская, Ксения Воробей, Елена Кулак, Анна Сола)
4. ХМАО-Югра (Мария Власова, Екатерина Мошкова, Екатерина Суханова, Алина Плицева)
5. Тюменская область (Анна Грухвина, Маргарита Болдырева, Ксения Довгая, Виктория Сливко)
6. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Евгения Турикова, Анастасия Киреева, Кира Дюжева)
7. Республика Башкортостан (Илона Знакова, Елизавета Бурундукова, Елена Кручинкина, Анастасия Айгильдина)
8. Санкт-Петербург (Аделина Сабитова, Ангелина Михайлова, Дарья Ильина, Ульяна Черепанова)
9. Республика Беларусь-2 (Алина Зайцева, Анна Пестерева, Виктория Шашкова, Ирина Шаклеина)
10. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Коваленко, Жанна Максимович, Анастасия Томшина)
11. СЗФО (Анастасия Егорова, Анна Пичушкина, Полина Перина, Виктория Коскова)
12. Челябинская область (Ирина Хапакныш, Дарья Кулигина, Мария Арзамасцева, Влада Шишкина)
13. ПФО (Любовь Калинина, Елизавета Старикова, Ирина Острикова, Лейсана Гусакова)
Кстати, Инна в прошлой эстафете прошла свой этап БЫСТРЕЕ Шевченко ... Натали. И не ходом по дистанции(что тоже НЕ РАЗ встречалось в течении этого сезона в личных гонках), а именно общее время. Либо так, либо ставить ШевченкоН УЖЕ на второй этап. Ибо закрыть Крис тупо больше некем. Тогда как быть с четвертым этапом?
Краснаярск .. мм. Томшина неплоха, но она как то разом "угасла" после "перекрестной стрельбы". Обидно, да, но это надо пережить. Коваленко вообще в разобранном состоянии подошла к этому ГС. Григорьева и Максимович - биатлонистки весьма низкого уровня.