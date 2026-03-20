Чемпионат России. Масс-старт. Латыпов, Халили, Корнев, Бажин, Лазовский, Логинов, Смольский, Бабиков пробегут гонку

Халили, Латыпов, Логинов пробегут масс-старт на чемпионате России по биатлону.

21 марта биатлонисты выступят в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Мужчины

Масс-старт

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Савелий Коновалов

3. Карим Халили

4. Александр Корнев

5. Кирилл Бажин

6. Роман Еремин

7. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

8. Ильназ Мухамедзянов

9. Александр Поварницын

10. Евгений Сидоров

11. Александр Логинов

12. Алексей Вагин

13. Кирилл Стрельцов

14. Иван Колотов

15. Даниил Усов

16. Антон Смольский (Беларусь)

17. Дмитрий Евменов...

20. Никита Лобастов (Беларусь)...

25. Антон Бабиков

28. Андрей Вьюхин

Полный старт-лист – на сайте СБР.

