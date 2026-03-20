Эрик Перро досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону

Эрик Перро досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.

Французский биатлонист Эрик Перро досрочно победил в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.

Сегодня Перро опередил в спринте на этапе КМ в Холменколлене ближайшего преследователя – шведа Себастьяна Самуэльссона. Разрыв между ними составляет более 200 очков, которые Самуэльссон уже не сможет отыграть.

Это первый Большой хрустальный глобус в карьере 24-летнего Перро. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в Милане-2026 взял золото в двух эстафетных гонках), призером Олимпийских игр в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом мира.

