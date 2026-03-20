Эрик Перро досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Эрик Перро досрочно победил в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26. 

Сегодня Перро опередил в спринте на этапе КМ в Холменколлене ближайшего преследователя – шведа Себастьяна Самуэльссона. Разрыв между ними составляет более 200 очков, которые Самуэльссон уже не сможет отыграть.

Это первый Большой хрустальный глобус в карьере 24-летнего Перро. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в Милане-2026 взял золото в двух эстафетных гонках), призером Олимпийских игр в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом мира. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Не смотрел биатлон со времен Мартена Фуркада. Эрик Перро - это кто?)
Тоже увидел новость, пришлось перечитать. Быстро время летит. Где Свендсен, оба Бе, Бьорндален, Фуркад, Фак?
Фак на Олимпиаде выступал
Эрик молодец, так держать!! Надеюсь, что дальше будет только наращивать свою силу 🙏🏻💪🏻
Для человека, который не очень внимательно следит за биатлоном, как я - это, наверное, неожиданность) как и то, что второй этот #####. Хорошо хоть не он победил, поздравления Эрику)
