Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону

Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.

Сегодня Жанмонно опередила в спринте на этапе КМ в Холменколлене ближайшую преследовательницу финку Суви Минккинен. Теперь разрыв между ними составляет более 200 очков, которые Минккинен отыграть уже не сможет.

Жанмонно 27 лет, это ее первый Большой хрустальный глобус в карьере. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.