Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону

Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26. 

Сегодня Жанмонно опередила в спринте на этапе КМ в Холменколлене ближайшую преследовательницу финку Суви Минккинен. Теперь разрыв между ними составляет более 200 очков, которые Минккинен отыграть уже не сможет. 

Жанмонно 27 лет, это ее первый Большой хрустальный глобус в карьере. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Давно биатлон не смотрел, а это кто?)))
Давно биатлон не смотрел, а это кто?)))
Жанмонно 27 лет, это ее первый Большой хрустальный глобус в карьере. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.
Это сколько я проспал))) мне кажется она даже не дебютировала еще, когда смотрел))) ну или была далека от того, чтобы на неё обращали внимание.
все по делу, поздравляю. Молодец, что не сломалась после прошлогоднего фиаско. А то мы знаем примеры Лизы и Тундры..
Ппц конечно биатлон из нашей жизни выпал после отстранения наших спортсменов… Раньше смотрел постоянно, всех спортсменов знал… А теперь… Жанмонно, Минккинен… Человек Кубок мира взял, а я о ней первый раз слышу вообще
Потому что раньше все этапы Матч ТВ показывал и Россия-2.
Теперь весь биатлон на ОККО, поэтому ты не в курсе.
Лу с кубком!!! Наконец-то 💙🤍❤️
Настоящая французская красавица! Как же мне нравятся ее нос и волосы)
Лу была сильнейшей и стабильнейшей в этом сезоне. 11 подиумов и абсолютно заслуженная победа с весомым преимуществом над остальными.
настоящая француженка, синяя, начиная с живота 🙈
Лу Жанмонно: «Я говорила себе, что после всего пережитого в прошлом году со мной уже ничего не может случиться. Я очень рада, что сегодня круг замкнулся»
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно одержала досрочную победу, Минккинен – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Ханна Оберг – 2-я, Виттоцци – 3-я
Кубок мира. Спринт. Ханна Оберг была быстрейшей на лыжне, Виттоцци проиграла 3 секунды, Эльвира Оберг – 7
Ханна Оберг одержала 14-ю победу на Кубке мира в карьере, у Виттоцци – 38-й подиум, у Эльвиры Оберг – 36-й
❄️ Кубок мира. Ханна Оберг победила в спринте, Виттоцци – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
Марте Ульсбю-Ройселанн ждет второго ребенка
Стурла Лагрейд: «После всего, что произошло на Олимпиаде, я открыл в себе ментальные суперсилы. Кубок мира кажется детской забавой»
Халили о победе в смешанной эстафете: «За меня все сделали команда и сервис-бригада. Оставалось ехать и загорать на солнышке»
❄️ Чемпионат России. Московская область с Халили выиграла смешанную эстафету, Беларусь со Смольской и Лазовским – 2-я, Тюменская область – 3-я
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
