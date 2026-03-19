Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону
Лу Жанмонно досрочно выиграла общий зачет Кубка мира.
Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.
Сегодня Жанмонно опередила в спринте на этапе КМ в Холменколлене ближайшую преследовательницу финку Суви Минккинен. Теперь разрыв между ними составляет более 200 очков, которые Минккинен отыграть уже не сможет.
Жанмонно 27 лет, это ее первый Большой хрустальный глобус в карьере. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
