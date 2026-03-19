Халили о победе в смешанной эстафете: «За меня все сделали команда и сервис-бригада. Оставалось ехать и загорать на солнышке»

Халили о победе в смешанной эстафете: лыжи ехали сами, мне оставалось загорать.

Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу команды Московской области в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени.

Халили был финишером, также в составе команды бежали Анастасия Халили, Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов. Второе место заняла команда Беларуси, которая уступила победителям 1 минуту и 5,3 секунды.

«За меня все сделала команда и наша сервис-бригада. У нас лыжи ехали сами, поэтому мне оставалось только ехать и загорать на солнышке», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».