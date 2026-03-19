Халили о победе в смешанной эстафете: «За меня все сделали команда и сервис-бригада. Оставалось ехать и загорать на солнышке»
Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу команды Московской области в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени.
Халили был финишером, также в составе команды бежали Анастасия Халили, Кристина Резцова и Кирилл Стрельцов. Второе место заняла команда Беларуси, которая уступила победителям 1 минуту и 5,3 секунды.
«За меня все сделала команда и наша сервис-бригада. У нас лыжи ехали сами, поэтому мне оставалось только ехать и загорать на солнышке», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И вторая мишень, по которой не выстрелил,а сама свалилась.Даже сам удивился. И "летящие" лыжи, естественно.
Интересно, кстати, кто в сервисе у Подмосковья или конкретно у семьи Халили? Явное преимущество имеют. Если что вдруг, эти люди пригодятся в сборной.
