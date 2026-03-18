Чемпионка мира Лиза Тереза Хаузер завершит карьеру по окончании сезона
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер завершит спортивную карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене, который пройдет на этой неделе.
Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Австрии.
Хаузер 32 года. Она чемпионка мира в масс-старте (2021), также на счету спортсменки три серебра чемпионатов мира. Всего у австрийки 13 личных подиумов (6-3-4).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация лыжных видов спорта Австрии
Лиза Тереза единственная топовая биатлонистка из Австрии, жаль что уходит. Хорошая спортсменка и приятная девушка, удачи ей в дальнейшей жизни.
