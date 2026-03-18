Чемпионка мира Лиза Тереза Хаузер завершит карьеру по окончании сезона

Чемпионка мира по биатлону Хаузер завершит карьеру по окончании сезона.

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер завершит спортивную карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене , который пройдет на этой неделе.

Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Австрии.

Хаузер 32 года. Она чемпионка мира в масс-старте (2021), также на счету спортсменки три серебра чемпионатов мира. Всего у австрийки 13 личных подиумов (6-3-4).