Кубок мира. Спринт. Жанмонно стартует 46-й, Симон – 48-й, Виттоцци – 58-й, Эльвира Оберг – 60-й, Минккинен – 68-й

Биатлонистки пробегут спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

19 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене пройдет женский спринт. Кубок мира по биатлону-2025/26 9-й этап Холменколлен, Норвегия Женщины Спринт Начало – 18:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Старт-лист 23. Ингрид Тандревольд (Норвегия) 46. Лу Жанмонно (Франция) 48. Жюлия Симон (Франция) 49. Анастасия Кузьмина (Словакия) 50. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 52. Анна Магнуссон (Швеция) 54. Марен Киркеэйде (Норвегия) 56. Тереза Воборникова (Чехия) 58. Лиза Виттоцци (Италия) 60. Эльвира Оберг (Швеция) 64. Осеан Мишлон (Франция) 66. Ханна Оберг (Швеция) 68. Суви Минккинен (Финляндия)