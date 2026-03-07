  Чемпионат России. Смешанная эстафета. Халили побегут за Московскую область, Шевченко и Бажин – за Свердловскую, Смольская и Лазовский – за Беларусь
Чемпионат России. Смешанная эстафета. Халили побегут за Московскую область, Шевченко и Бажин – за Свердловскую, Смольская и Лазовский – за Беларусь

Биатлонисты выступят в смешанной эстафете на чемпионате России в Тюмени.

19 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет смешанная эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Смешанная эстафета

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Беларусь-1 (Динара Смольская, Анна Сола, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский)

2. Московская область-1 (Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов, Карим Халили)

3. Свердловская область-1 (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Кирилл Бажин, Савелий Коновалов)

4. ЯНАО (Камила Вовк, Анна Шатова, Михаил Панкратов, Виктор Плицев)

5. Тюменская область (Виктория Сливко, Маргарита Болдырева, Александр Логинов, Александр Поварницын)

6. Беларусь-2 (Ксения Воробей, Елена Кулак, Максим Воробей, Иван Тулатин)

7. ХМАО-Югра-1 (Алина Плицева, Екатерина Мошкова, Никита Поршнев, Алексей Вагин)

8. ХМАО-Югра-2 (Елизавета Насотович, Мария Власова, Андрей Крутов, Роман Моренков)

9. Красноярский край-1 (Анастасия Томшина, Юлия Коваленко, Роман Бойчевский, Евгений Сидоров)

10. Башкортостан (Елена Кручинкина, Елизавета Бурундукова, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

11. Санкт-Петербург (Ульяна Черепанова, Ангелина Михайлова, Роман Канаровский, Максим Цветков)

12. ПФО (Диана Гуркина, Елизавета Старикова, Ярослав Конкин, Дмитрий Евменов)

13. Татарстан (Любовь Калинина, Лейсана Гусакова, Даниил Акимов, Николай Алексеев)

14. Новосибирская область-1 (Евгения Турикова, Анастасия Гришина, Олег Домичек, Роман Еремин)

15. Ленинградская область (Анна Пичушкина, Виктория Коскова, Ярослав Костюков, Михаил Айкинский)

16. Челябинская область-1 (Влада Шишкина, Ирина Хапакныш, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов)

17. Свердловская область-2 (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Егор Прокудин, Василий Томшин)

18. Красноярский край-2 (Анна Григорьева, Жанна Максимович, Андрей Коваленко, Данил Мальцев)

19. Новосибирская область-2 (Екатерина Носова, Анастасия Киреева, Павел Кудряшов, Игорь Адамов)

20. Московская область-2 (Анастасия Зенова, Наталия Федченко, Денис Иродов, Рустам Каюмов)

21. Челябинская область-2 (Дарья Кулигина, Мария Арзамасцева, Владислав Вечканов, Евгений Жданов)

22. Беларусь-3 (Алина Зайцева, Виктория Шашкова, Степан Данилов, Александр Голяк)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoАнна Сола
logoДмитрий Лазовский
logoНикита Лобастов
logoКристина Резцова
logoКирилл Стрельцов
logoАнастасия Шевченко
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКирилл Бажин
logoВиктория Сливко
logoАлександр Логинов
logoАлександр Поварницын
logoМаксим Воробей
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoЕкатерина Мошкова
logoНикита Поршнев
Алексей Вагин
Роман Бойчевский
logoАнастасия Томшина (Батманова)
logoЕвгений Сидоров
logoЭдуард Латыпов
logoАнтон Бабиков
logoЕлена Кручинкина
logoЕлизавета Бурундукова (Каплина)
Федерация биатлона Санкт-Петербурга
logoМаксим Цветков
Дмитрий Евменов
logoЕвгения Турикова (Павлова)
logoЛюбовь Калинина
Роман Еремин
Олег Домичек
logoАнастасия Гришина
logoИрина Казакевич
Андрей Вьюхин
logoВасилий Томшин
Екатерина Носова
logoДенис Иродов
logoРустам Каюмов
Владислав Вечканов
результаты
сборная Беларуси
смешанная эстафета
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
чемпионат России
logoсборная России
logoКарим Халили
