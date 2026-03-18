Бабиков о сходе с суперспринта на ЧР: «Нужно качественнее работать с установками, тогда у людей не будут провалены гонки»

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о проблеме с установками на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

— Что случилось на огневом рубеже? Почему вы сошли?

— Сдали нервы. У них сломалась установка, 15‑я не работает. Когда мы подъезжаем, то мы не видим, какими идем, укладываемся по порядку просто. Я когда уже проехал 15‑ю, то судья сказал, что мне нужно на 16‑ю. Я разворачиваюсь, а там толпа, все подъезжают. То есть у них даже нет резервной установки, если бы я бежал, то негде было бы стрелять одному человеку.

Я пока дошел до 27‑й установки, где я смог лечь, уже вся первая пятерка ушла. Я понимал, что мне это время не вычтут, скажут, что я сам не лег на 16‑ю установку, но я же знал, что 15‑я сломана.

— Такое у вас было в карьере? Что сейчас чувствуете?

— Такого не было. Обидно, конечно. Я в этой гонке часто был в призах. Бывают технические сбои, просто я не считаю, что здесь было сделано все для того, чтобы их не было. То есть стрельбище неделю не работало перед чемпионатом России. Почему люди путают установки? Потому что стрельбище не работало.

Нужно качественнее работать с установками, тогда у людей не будут проблем, не будут провалены гонки, — сказал Бабиков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Гу. вчера выражал надежды, что России вернут этап КМ и ЧМ. А как Россия его собирается проводить? С рваными ковриками и неработающими стойками?
И здесь вредители , как жить...
Если бы мы не сломали 15-ю установку, ее бы сломали солдаты НАТО
так это ж злобные норвежцы и сломали, кого угодно спроси: Тихонова, Васильева...
