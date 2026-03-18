Александр Корнев: «Когда у меня был старт, жену с сыном выписывали из роддома. Душа там — я здесь»

Корнев: когда у меня был старт, жену выписывали из роддома. Душа там — я здесь.

Российский биатлонист Александр Корнев посвятил победу в суперспринте на чемпионате России жене и новорожденному сыну.

Корнев с двумя промахами одержал победу, белорус Дмитрий Лазовский отстрелялся чисто и стал вторым, Кирилл Бажин (3) – третьим.

Корнев: Сделал подарок жене и сыну. Хотелось бы, конечно, быть рядом с женой, но это тоже ценная победа — давно не стоял на пьедестале. Сегодня в два часа (по Тюмени) был старт, и в два часа выписывали жену. Душа там — я здесь. Не хотелось сегодня перед женой позориться, хотелось все-таки показать, что могу и умею.

Лазовский: Стрельба сегодня получилась чистой. Гонка очень динамичная, выкручивающая шиворот-навыворот. Жарко, пить приходилось очень много, я выпил много воды. Очень рад наконец-то попасть на пьедестал, с учетом того, что весь сезон у меня плохой, скажем так.

Бажин: Откуда финальные промахи? Я знал, что у Сани родился сын, и понимал, что Сане надо обязательно сегодня сделать подарок — чтобы он выиграл и у Льва появилась первая медаль. Такой подарок ребенку Сани и его жене.

Я знаю, с чем связаны ошибки, но об этом будем разговаривать с тренерским штабом.