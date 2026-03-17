Чемпионат России. Халили, Латыпов, Логинов, Бажин, Поварницын, Смольский, Лазовский выступят в квалификации суперспринта

Халили, Латыпов, Логинов выступят в суперспринте на чемпионате России.

18 марта биатлонисты выступят в суперспринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Мужчины

Суперспринт

Начало квалификации – 10:00, финала – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Александр Поварницын

3. Никита Лобастов (Беларусь)

4. Андрей Вьюхин

7. Кирилл Бажин

9. Антон Смольский (Беларусь)

10. Максим Цветков

11. Карим Халили

22. Евгений Сидоров

23. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

28. Александр Логинов

29. Александр Корнев

32. Антон Бабиков

33. Максим Воробей (Беларусь)

38. Иван Колотов

45. Эдуард Латыпов

59. Ильназ Мухамедзянов

60. Никита Поршнев

61. Василий Томшин

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени