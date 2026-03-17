Наврат, Зайдль, Шазер, Хеттих-Вальц, Фойгт вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Холменколлене

Наврат и Хеттих-Вальц выступят за Германию на финале Кубка мира по биатлону.

Стал известен состав сборной Германии на заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Холменколлене с 19 по 22 марта. Сборная Германии Женщины Марлен Фихтнер Селина Гротиан Янина Хеттих-Вальц Юлия Кинк Юлия Таннхаймер Ванесса Фойгт Мужчины Лукас Фрацшер Филипп Хорн Симон Кайзер Филипп Наврат Леонард Пфунд Франц Шазер Элиас Зайдль Юстус Штрелов Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене