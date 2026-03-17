Наврат, Зайдль, Шазер, Хеттих-Вальц, Фойгт вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Холменколлене
Стал известен состав сборной Германии на заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Холменколлене с 19 по 22 марта.
Сборная Германии
Женщины
Марлен Фихтнер
Селина Гротиан
Янина Хеттих-Вальц
Юлия Кинк
Юлия Таннхаймер
Ванесса Фойгт
Мужчины
Лукас Фрацшер
Филипп Хорн
Симон Кайзер
Филипп Наврат
Леонард Пфунд
Франц Шазер
Элиас Зайдль
Юстус Штрелов
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ассоциация лыжных видов спорта Германии
8 комментариев
полная немецкая безнадега, как же деградировала женская, да и мужская команды некогда "Германия - правь биатлоном"...
В женской команде у троих биатлонисток есть личное золото молодежного ЧМ. То, что они не показывают результатов сейчас по взрослым - исключительно вина тренерского штаба, который не умеет работать с таким материалом.
