Наталия Шевченко: «Старалась быстрее отстрелять. Рисковала немного, три промаха, но по такому ритму это нормально»
Биатлонистка Шевченко о победе в суперспринте: старалась быстрее отстрелять.
Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в суперспринте на чемпионате России в Тюмени.
Второй стала Анастасия Халили, третье место заняла Ульяна Черепанова.
«Старалась быстрее отстрелять. Рисковала немного, три промаха, но по такому ритму это нормально», – сказала Шевченко.
«Я понимала, что девчонки сильнее меня на трассе. Совсем непривычно стрелять в начале рубежа. Я старалась как можно дальше убежать от группы преследователей, чтобы сохранить позиции», – добавила Черепанова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
остальных - это привычно. А вот Ульяна с бронзой чемпионата, это сюрприз даже для неё самой! Можно только порадоваться за девчонку.