Наталия Шевченко: «Старалась быстрее отстрелять. Рисковала немного, три промаха, но по такому ритму это нормально»

Биатлонистка Шевченко о победе в суперспринте: старалась быстрее отстрелять.

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в суперспринте на чемпионате России в Тюмени.

Второй стала Анастасия Халили, третье место заняла Ульяна Черепанова.

«Старалась быстрее отстрелять. Рисковала немного, три промаха, но по такому ритму это нормально», – сказала Шевченко.

«Я понимала, что девчонки сильнее меня на трассе. Совсем непривычно стрелять в начале рубежа. Я старалась как можно дальше убежать от группы преследователей, чтобы сохранить позиции», – добавила Черепанова.