  • Наталия Шевченко: «Старалась быстрее отстрелять. Рисковала немного, три промаха, но по такому ритму это нормально»
Наталия Шевченко: «Старалась быстрее отстрелять. Рисковала немного, три промаха, но по такому ритму это нормально»

Биатлонистка Шевченко о победе в суперспринте: старалась быстрее отстрелять.

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в суперспринте на чемпионате России в Тюмени.

Второй стала Анастасия Халили, третье место заняла Ульяна Черепанова.

«Старалась быстрее отстрелять. Рисковала немного, три промаха, но по такому ритму это нормально», – сказала Шевченко.

«Я понимала, что девчонки сильнее меня на трассе. Совсем непривычно стрелять в начале рубежа. Я старалась как можно дальше убежать от группы преследователей, чтобы сохранить позиции», – добавила Черепанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
То, что Наташа и Настя впереди
остальных - это привычно. А вот Ульяна с бронзой чемпионата, это сюрприз даже для неё самой! Можно только порадоваться за девчонку.
эх, Наташу бы на КМ! глядя, как там мучаются казашки и украинки, она бы точно не затерялась!
На отдельных рубежах Наташа научилась стрелять быстро. Но лишних промахов стало больше, чем в прошлые сезоны. Уверена, что сможет найти баланс и еще прибавить в стрельбе, тогда держитесь все)
У Наталии Шевченко очевидный ежегодный прогресс на огневых рубежах. Она уже их проходит выше среднего по российско-белорусскому пелатону.
Здесь и сейчас стабильно лучшая(есть лучшие в отдельных гонках)))но Наталья мировой уровень,однозначно..
Смотрю новости сейчас, на Матч ТВ.Губерниев говорит, что в противостоянии регионов Мос. обл.впереди всех >50очеков. В зачет пошла квалификация, а очки в главной гонке уже не учитывались. Это как понимать? Честно говоря, в голове не укладывается.Гонка, уровня ЧР в зачет не идет?
Женский зачет полюбому за Свердловской области...а общий?...Коновалов накосячил накануне...две гонки в минус
Для нас, болельщиков, нам-то что дает этот зачет. Понятно, приятно всегда, когда в лидерах твои земляки. Просто этой несуразности не понимаю: квалификация - в зачет, основная гонка - мимо.
Мировой уровень..однозначно..скорость стрельбы да но на трассе бывшая лыжница...
больше половины биатлонисток начинали как лыжницы просто потому, что лыжных секций гораздо больше, чем биатлонных, в силу оружейной составляющей последних
окей ! и есть в этих условиях чемпионки?не в коем случае не давим как в ссср но не уместны выводы...к себе
так себе горнка...на Реэцову всавмил проиграл...
