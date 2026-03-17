❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко победила в суперспринте, Халили – 2-я, Черепанова – 3-я

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Женщины
Суперспринт
1. Наталия Шевченко – 21.42,4 (3)
2. Анастасия Халили – 11,5 (4)
3. Ульяна Черепанова – 14,5 (1)
4. Анастасия Гришина – 21,7 (1)
5. Ирина Казакевич – 22,0 (3)
6. Динара Смольская (Беларусь) – 24,8 (2)
7. Анастасия Томшина – 38,0 (3)
8. Маргарита Болдырева – 38,1 (3)
9. Полина Шевнина – 45,6 (1)
10. Анастасия Шевченко – 45,7 (4)
11. Виктория Сливко – 45,8 (4)
12. Кристина Резцова – 50,7 (7)...
17. Анна Сола (Беларусь) – 1.31,0 (6)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
125 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Личные медали в сезоне 2025-26:
Шевченко - 8 золото, 3 серебро, 4 бронза - всего 15 медалей в 22 гонках;
Резцова - 5 золото, 3 серебро, 7 бронза - всего 15 медалей в 22 гонках;
Халили - 2 золото, 5 серебро, 4 бронза - всего 11 медалей в 13 гонках;
Сливко - 2 золото, 2 серебро, 1 бронза - всего 5 медалей в 19 гонках.
Есчо 14 девчуль заработали от 4 до 1 медали, пробежав различное количество гонок. Так же как Крис и Халили все 22 гонки пробежала тока Коваленко(1 золото, 1 серебро, 1 бронза).
Победная Натаха - Красавица! Довольная за неё.