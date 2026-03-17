  • ❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко победила в суперспринте, Халили – 2-я, Черепанова – 3-я
❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко победила в суперспринте, Халили – 2-я, Черепанова – 3-я

Наталия Шевченко победила в суперспринте на чемпионате России в Тюмени.

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Женщины

Суперспринт

1. Наталия Шевченко – 21.42,4 (3)

2. Анастасия Халили – 11,5 (4)

3. Ульяна Черепанова – 14,5 (1)

4. Анастасия Гришина – 21,7 (1)

5. Ирина Казакевич – 22,0 (3)

6. Динара Смольская (Беларусь) – 24,8 (2)

7. Анастасия Томшина – 38,0 (3)

8. Маргарита Болдырева – 38,1 (3)

9. Полина Шевнина – 45,6 (1)

10. Анастасия Шевченко – 45,7 (4)

11. Виктория Сливко – 45,8 (4)

12. Кристина Резцова – 50,7 (7)...

17. Анна Сола (Беларусь) – 1.31,0 (6)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Наталия Шевченко такой настоящий лидер российского биатлона! Как же хороша!
На ход Наталии Шевченко можно смотреть бесконечно, очень красивая техника!
Ответ Валентина Перцева
Профессиональная лыжница, как-никак.
Ответ Renki
В лыжах, насколько помню у Микрюковой успехи были достаточно скромными.
Шевченко, Халили ; они действительно сейчас лучшие в стране. Закономерно их преимущество перед другими.
Ответ heivani
Крис?
Личные медали в сезоне 2025-26:
Шевченко - 8 золото, 3 серебро, 4 бронза - всего 15 медалей в 22 гонках;
Резцова - 5 золото, 3 серебро, 7 бронза - всего 15 медалей в 22 гонках;
Халили - 2 золото, 5 серебро, 4 бронза - всего 11 медалей в 13 гонках;
Сливко - 2 золото, 2 серебро, 1 бронза - всего 5 медалей в 19 гонках.
Есчо 14 девчуль заработали от 4 до 1 медали, пробежав различное количество гонок. Так же как Крис и Халили все 22 гонки пробежала тока Коваленко(1 золото, 1 серебро, 1 бронза).
о, Алимбекова на лыжи жалуется, ну так вопрос к беларускому сервису и руководству, которое не может своих топов обеспечить инвентарём, пишите батьке)
Ответ Винни-Грет
Так он уже ведь помог им. Сало передал для смазки лыж 😂
Ответ Винни-Грет
Алимбекова даже в такой гонке не шмогла, хорошо на последнем круге рядом никого не было, в цветах осталась, точнее, кто-то был один, и конечно же её обошёл
Привычно впереди Наташа и Настя. Кристина стрельбой удивила. Смольская и Сола в конце сезона на спаде. Черепанова с медалью - это самый большой сюрприз. Молодчина!
Ответ Evgen Vynokurov
как интересно, Шева, Резцова, Халили в форме, а Смольская с Солой, у которых меньше стартов по сезону, они, видите ли, на спаде
Ответ Винни-Грет
В Беларуси тоже, думаю, проходили свои национальные старты.
Ого! Наташа Шевченко уже десятикратная чемпионка России! Действительно хороша сейчас.
Ульяна Черепанова молодцом, заработанная медаль трудом. Понятно что Халили на опыте и посильнее, вот и обошла . Настюху с серебром.
Победная Натаха - Красавица! Довольная за неё.
Ответ ОлесяОлеська
На опыте?))
Ответ ОлесяОлеська
Самое главное - лыжи гораздо лучше.
ожидаемо, победа Наташи и Насти! молодцы, а как тут оценит выступление своих любимиц один белорусский товарищ? как то пропала скорость у Алимбековой и стрельба у Солы)))
Ответ starichok77
Как оглушительную победу картоф.биатлона
