❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко победила в суперспринте, Халили – 2-я, Черепанова – 3-я

Наталия Шевченко победила в суперспринте на чемпионате России в Тюмени.

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026 Тюмень Женщины Суперспринт 1. Наталия Шевченко – 21.42,4 (3) 2. Анастасия Халили – 11,5 (4) 3. Ульяна Черепанова – 14,5 (1) 4. Анастасия Гришина – 21,7 (1) 5. Ирина Казакевич – 22,0 (3) 6. Динара Смольская (Беларусь) – 24,8 (2) 7. Анастасия Томшина – 38,0 (3) 8. Маргарита Болдырева – 38,1 (3) 9. Полина Шевнина – 45,6 (1) 10. Анастасия Шевченко – 45,7 (4) 11. Виктория Сливко – 45,8 (4) 12. Кристина Резцова – 50,7 (7)... 17. Анна Сола (Беларусь) – 1.31,0 (6)