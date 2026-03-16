  • Тихонов об опросе ВЦИОМ: «У нас проблемы не из-за санкций, а из-за того, что в России практически весь спорт платный»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на данные ВЦИОМ о влиянии санкций на российский спорт.

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 44% россиян считают, что международные санкции оказали негативное влияние на развитие отечественного спорта.

«Я с этим совершенно не согласен. Какое отрицательное влияние санкций? У нас проблемы не из-за этого, в России практически весь спорт платный. В отличие от Советского Союза, где таких денег не было, но система работала иначе.

Я не знаю, кто проводил этот опрос и кого спрашивали. У нас вранья больше, чем правды. Пусть те, кто пишет такие отчеты, проедут от Сахалина до Владивостока, по Сибири, по Уралу, по средней полосе.

Пусть заедут в спортивные сооружения, встретятся с тренерами, спросят про зарплату и условия работы. Вот тогда они увидят реальную ситуацию», – сказал Тихонов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
Тихонов выдал базу
В который раз задаюсь одним и тем же вопросом: почему сумасшедший дед говорит самые разумные вещи?
Любительский - платный, детский +/- (спортшколы никто не закрывал, но и небюджетных клубов и секций полно появилось). А "профессионалам" деньги платят и местами неплохие. А как должно быть иначе?
Материалы по теме
Александр Тихонов о популярности футбола в отчете Минспорта: «Не может такого быть! В КХЛ полные трибуны, дворцы спорта забиты. А где на футбол ходят? Кто играет на стадионе в Мордовии?»
вчера, 15:46
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
вчера, 13:42
Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»
вчера, 11:47
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Суперспринт. Халили, Наталия Шевченко, Резцова, Анастасия Шевченко, Казакевич, Сливко, Смольская, Сола выступят в квалификации
сегодня, 04:23
Жаклен о дальнейшей карьере: «Мне нужно сделать паузу, чтобы по-настоящему понять, чего я хочу»
вчера, 14:25
Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Симон, Жанмонно, Брезаз-Буше выступят на Кубке мира в Холменколлене
вчера, 14:12
Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира
вчера, 12:27
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
вчера, 11:49
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
вчера, 06:10
Эмильен Жаклен: «В пылу борьбы я зарядил четвертый доппатрон. Мне искренне жаль Бене и команду. Это серьезная ошибка»
15 марта, 15:48
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
15 марта, 15:36
Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
15 марта, 15:27
❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и
15 марта, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
15 марта, 15:46
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
15 марта, 15:43
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
14 марта, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
14 марта, 14:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Рекомендуем