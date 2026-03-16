Тихонов об опросе ВЦИОМ: «У нас проблемы не из-за санкций, а из-за того, что в России практически весь спорт платный»

Тихонов: проблема не в санкциях, а в том, что в России почти весь спорт платный.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на данные ВЦИОМ о влиянии санкций на российский спорт.

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 44% россиян считают, что международные санкции оказали негативное влияние на развитие отечественного спорта.

«Я с этим совершенно не согласен. Какое отрицательное влияние санкций? У нас проблемы не из-за этого, в России практически весь спорт платный. В отличие от Советского Союза, где таких денег не было, но система работала иначе.

Я не знаю, кто проводил этот опрос и кого спрашивали. У нас вранья больше, чем правды. Пусть те, кто пишет такие отчеты, проедут от Сахалина до Владивостока, по Сибири, по Уралу, по средней полосе.

Пусть заедут в спортивные сооружения, встретятся с тренерами, спросят про зарплату и условия работы. Вот тогда они увидят реальную ситуацию», – сказал Тихонов.