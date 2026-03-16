Жаклен о дальнейшей карьере: «Мне нужно сделать паузу, чтобы по-настоящему понять, чего я хочу»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен заявил, что после окончания сезона возьмет время на раздумье, чтобы решить, продолжит он карьеру или нет.

«Следующая Олимпиада еще очень не скоро. Но, конечно, это заманчиво, когда я вижу, какой заряд энергии получаю в Гран-Борнане каждый раз. Это мог бы быть невероятный праздник. Но четыре года — это долгий срок.

Чтобы продолжать и показывать результат, нужно быть вовлеченным головой на все 100%. Мне нужно сделать паузу, чтобы по-настоящему понять, чего я хочу. Если я продолжу, то не вполсилы.

Следующий сезон? Да, да... Но в жизни есть еще тысяча невероятных вещей, которые стоит открыть. Я на Кубке мира уже восемь или девять сезонов. Это может стать однообразным, ведь ты не можешь выбирать свой календарь, как в велоспорте!

Мне нужно чувствовать этот внутренний огонь, и мы посмотрим, как все будет в следующем году. Мне нужно быть в ладу с самим собой и своим стилем гонок на долгой дистанции.

Если придется финишировать 30-м, сражаться, возможно, спуститься на Кубок IBU, откуда потом выбраться — целое болото... Если спорт станет слишком тяжелой повинностью или стрессом, лучше остановиться», – сказал Жаклен.