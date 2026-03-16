Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Симон, Жанмонно, Брезаз-Буше выступят на Кубке мира в Холменколлене
Перро и Симон вошли в состав сборной Франции на Кубок мира в Холменколлене.
Объявлен состав сборной Франции по биатлона на этап Кубка мира в Холменколлене.
Соревнования пройдут с 19 по 22 марта.
Сборная Франции
Мужчины
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Эмильен Жаклен
Эрик Перро
Оскар Ломбардо
Дамьен Леве
Гаэтан Патюрель
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Лу Жанмонно
Осеан Мишлон
Жюлия Симон
Камиль Бене
Софи Шово
Вольдия Гальмас Полен
Амандин Менжен
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FFS
