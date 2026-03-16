  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Симон, Жанмонно, Брезаз-Буше выступят на Кубке мира в Холменколлене
0

Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Симон, Жанмонно, Брезаз-Буше выступят на Кубке мира в Холменколлене

Перро и Симон вошли в состав сборной Франции на Кубок мира в Холменколлене.

Объявлен состав сборной Франции по биатлона на этап Кубка мира в Холменколлене.

Соревнования пройдут с 19 по 22 марта.

Сборная Франции

Мужчины

Фабьен Клод

Кентен Фийон-Майе

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Оскар Ломбардо

Дамьен Леве

Гаэтан Патюрель

Женщины

Жюстин Брезаз-Буше

Лу Жанмонно

Осеан Мишлон

Жюлия Симон

Камиль Бене

Софи Шово

Вольдия Гальмас Полен

Амандин Менжен

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FFS
logoКентен Фийон-Майе
logoЭмильен Жаклен
logoФабьен Клод
logoЭрик Перро
logoОскар Ломбардо
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЛу Жанмонно
logoСимон Фуркад
logoБенедикт Долль
logoСофи Шово
Вольдия Гальмас Полен
Гаэтан Патюрель
Дамьен Леве
logoАмандин Менжен
logoХолменколлен
logoсборная Франции
logoсборная Франции жен
logoОсеан Мишлон
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
вчера, 15:27
❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и
вчера, 14:58
Кубок мира. Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования, у Лагрейда – лучшее чистое время пасьюта
14 марта, 13:32
Рекомендуем
Главные новости
Жаклен о дальнейшей карьере: «Мне нужно сделать паузу, чтобы по-настоящему понять, чего я хочу»
сегодня, 14:25
Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира
сегодня, 12:27
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
сегодня, 11:49
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
сегодня, 06:10
Эмильен Жаклен: «В пылу борьбы я зарядил четвертый доппатрон. Мне искренне жаль Бене и команду. Это серьезная ошибка»
вчера, 15:48
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:36
Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
вчера, 15:27
❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и
вчера, 14:58
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
вчера, 12:47
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
вчера, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:46
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:43
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
14 марта, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
14 марта, 14:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Рекомендуем