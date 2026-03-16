Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Симон, Жанмонно, Брезаз-Буше выступят на Кубке мира в Холменколлене

Перро и Симон вошли в состав сборной Франции на Кубок мира в Холменколлене.

Объявлен состав сборной Франции по биатлона на этап Кубка мира в Холменколлене. Соревнования пройдут с 19 по 22 марта. Сборная Франции Мужчины Фабьен Клод Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Эрик Перро Оскар Ломбардо Дамьен Леве Гаэтан Патюрель Женщины Жюстин Брезаз-Буше Лу Жанмонно Осеан Мишлон Жюлия Симон Камиль Бене Софи Шово Вольдия Гальмас Полен Амандин Менжен