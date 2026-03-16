Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира
Объявлен состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йохан-Олав Ботн
Ветле Шостад Кристиансен
Исак Фрей
Йоханнес Дале-Шевдал
Стурла Хольм Лагрейд
Мартин Ульдал
Сверре Дален Аспенес
Уле Сурке
Женщины
Юни Арнеклейв
Марте Крoкстад Юхансен
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Гру Рандбю
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Каролине Эрдал
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эрдал непотопляемая
ну вот взяли Аспенеса и Сюрке, зато комментаторы-"эксперты" на окко болтали, что квоты именные, хотя сейчас вроде бы даже обладатель Кубка IBU обеспечивает дополнительное место сборной, а не конкретно себе!
Шурке заканчивал бы маяться в биатлоне и переходил в лыжи.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем