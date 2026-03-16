  • Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира
Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира

Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на этап КМ по биатлону.

Объявлен состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Ветле Шостад Кристиансен

Исак Фрей

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Мартин Ульдал

Сверре Дален Аспенес

Уле Сурке

Женщины

Юни Арнеклейв

Марте Крoкстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Гру Рандбю

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Каролине Эрдал

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
Эрдал непотопляемая
ну вот взяли Аспенеса и Сюрке, зато комментаторы-"эксперты" на окко болтали, что квоты именные, хотя сейчас вроде бы даже обладатель Кубка IBU обеспечивает дополнительное место сборной, а не конкретно себе!
Шурке заканчивал бы маяться в биатлоне и переходил в лыжи.
Главные новости
Жаклен о дальнейшей карьере: «Мне нужно сделать паузу, чтобы по-настоящему понять, чего я хочу»
сегодня, 14:25
Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Симон, Жанмонно, Бреза-Буше выступят на Кубке мира в Холменколлене
сегодня, 14:12
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
сегодня, 11:49
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
сегодня, 06:10
Эмильен Жаклен: «В пылу борьбы я зарядил четвертый доппатрон. Мне искренне жаль Бене и команду. Это серьезная ошибка»
вчера, 15:48
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:36
Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
вчера, 15:27
❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и
вчера, 14:58
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
вчера, 12:47
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
вчера, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:46
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:43
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
14 марта, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
14 марта, 14:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Рекомендуем