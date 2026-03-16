Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира

Сурке, Аспенес, Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на этап КМ по биатлону.

Объявлен состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Ветле Шостад Кристиансен

Исак Фрей

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Мартин Ульдал

Сверре Дален Аспенес

Уле Сурке

Женщины

Юни Арнеклейв

Марте Крoкстад Юхансен

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Гру Рандбю

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Каролине Эрдал