Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
С 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене пройдет девятый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Расписание гонок
19 марта, четверг
18:15 – спринт, женщины
20 марта, пятница
18:15 – спринт, мужчины
21 марта, суббота
15:45 – гонка преследования, женщины
18:15 – гонка преследования, мужчины
22 марта, воскресенье
15:45 – масс-старт, женщины
18:30 – масс-старт, мужчины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
