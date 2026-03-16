Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

С 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене пройдет девятый этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 9-й этап Холменколлен, Норвегия Расписание гонок 19 марта, четверг 18:15 – спринт, женщины 20 марта, пятница 18:15 – спринт, мужчины 21 марта, суббота 15:45 – гонка преследования, женщины 18:15 – гонка преследования, мужчины 22 марта, воскресенье 15:45 – масс-старт, женщины 18:30 – масс-старт, мужчины ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko. Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло