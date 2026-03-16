0

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

С 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене пройдет девятый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Расписание гонок

19 марта, четверг

18:15 – спринт, женщины

20 марта, пятница

18:15 – спринт, мужчины

21 марта, суббота

15:45 – гонка преследования, женщины

18:15 – гонка преследования, мужчины

22 марта, воскресенье

15:45 – масс-старт, женщины

18:30 – масс-старт, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКубок мира по биатлону
logoХолменколлен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
