Эмильен Жаклен: «В пылу борьбы я зарядил четвертый доппатрон. Мне искренне жаль Бене и команду. Это серьезная ошибка»

Жаклен объяснил использование четырех доппатронов в сингл-миксте.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал ошибку в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Отепя.

Он использовал лишний дополнительный патрон, из-за чего команда Франции были дисквалифицирована.

«Уже после того, как я передал эстафету Камиль [Бене], наш физиотерапевт Жюльян [Алэз] сказал мне, что я использовал четыре запасных патрона.

На этой стойке, где снова был ветер, я хотел работать агрессивно, даже рискуя зайти на штрафной круг, надеясь, что другие будут долго выцеливать свои мишени. И в пылу борьбы я зарядил четвертый доппатрон. Мне искренне жаль Камиль и команду. Это серьезная ошибка.

Иногда, когда ты слишком заведен, можно потерять контроль. Хотя в какой-то момент у меня хватило самообладания посмотреть на свои запасные патроны, и мне показалось, что их было три. На фоне усталости такие вещи обходятся очень дорого», – сказал Жаклен.