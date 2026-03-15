Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности

Норвежцы были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на Кубке мира в Отепя.

Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Отепя. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Смешанная эстафета Лыжный ход 1-й этап 1. Филипп Наврат (Германия) – 14.35,0 2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 6,5 3. Максим Жермен (США) – 12,7 4. Олли Хииденсало (Финляндия) – 32,8 5. Оскар Ломбардо (Франция) – 34,9 6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 35,1... 9. Виктор Брандт (Швеция) – 42,3 2-й этап 1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 14.40,6 2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,9 3. Кэмпбелл Райт (США) – 26,0 4. Микулаш Карлик (Чехия) – 32,2 5. Фабьен Клод (Франция) – 33,3 6. Филипп Хорн (Германия) – 36,1... 21. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.31,0 3-й этап 1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17.03,3 2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 32,0 3. Камила Жук (Польша) – 32,4 4. Селина Гротиан (Германия) – 34,8 5. Анна Гандлер (Австрия) – 42,8 6. Микела Каррара (Италия) – 52,1... 8. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.05,9... 10. Дидра Ирвин (США) – 1.15,0... 18. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.42,1 4-й этап 1. Анамария Лампич (Словения) – 18.01,7 2. Юлия Таннхаймер (Германия) – 2,8 3. Эльвира Оберг (Швеция) – 5,2 4. Марджи Фрид (США) – 10,9 5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18,3 6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 21,1 Общее время лыжного хода 1. Норвегия – 1:04.45,4 2. Германия – 48,9 3. США – 1.39,8 4. Швеция – 1.44,5 5. Франция – 1.47,8 6. Эстония – 2.35,0... 15. Швейцария – 3.44,5 Скорострельность 1. Швейцария – 4.21,5 (0+6) 2. Словакия – 5.02,5 (2+10) 3. Канада – 5.05,5 (3+9) 4. Украина – 5.26,8 (3+12) 5. Чехия – 5.39,2 (2+14) 6. Швеция – 5.42,0 (1+14)... 15. США – 6.35,4 (0+14)