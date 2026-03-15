  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
10

Норвежцы были быстрейшими на лыжне в смешанной эстафете на Кубке мира в Отепя.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Филипп Наврат (Германия) – 14.35,0

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 6,5

3. Максим Жермен (США) – 12,7

4. Олли Хииденсало (Финляндия) – 32,8

5. Оскар Ломбардо (Франция) – 34,9

6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 35,1...

9. Виктор Брандт (Швеция) – 42,3

2-й этап

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 14.40,6

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,9

3. Кэмпбелл Райт (США) – 26,0

4. Микулаш Карлик (Чехия) – 32,2

5. Фабьен Клод (Франция) – 33,3

6. Филипп Хорн (Германия) – 36,1...

21. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.31,0

3-й этап

1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17.03,3

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 32,0

3. Камила Жук (Польша) – 32,4

4. Селина Гротиан (Германия) – 34,8

5. Анна Гандлер (Австрия) – 42,8

6. Микела Каррара (Италия) – 52,1...

8. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.05,9...

10. Дидра Ирвин (США) – 1.15,0...

18. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.42,1

4-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 18.01,7

2. Юлия Таннхаймер (Германия) – 2,8

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 5,2

4. Марджи Фрид (США) – 10,9

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18,3

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 21,1

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:04.45,4

2. Германия – 48,9

3. США – 1.39,8

4. Швеция – 1.44,5

5. Франция – 1.47,8

6. Эстония – 2.35,0...

15. Швейцария – 3.44,5

Скорострельность

1. Швейцария – 4.21,5 (0+6)

2. Словакия – 5.02,5 (2+10)

3. Канада – 5.05,5 (3+9)

4. Украина – 5.26,8 (3+12)

5. Чехия – 5.39,2 (2+14)

6. Швеция – 5.42,0 (1+14)...

15. США – 6.35,4 (0+14)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
смешанная эстафета
Отепя
logoКубок мира по биатлону
logoМаксим Жермен
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoсборная Франции
logoсборная Финляндии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Германии
logoсборная США
logoОлли Хииденсало
logoсборная Норвегии
logoФилипп Наврат
logoОскар Ломбардо
logoСебастьян Штальдер
logoсборная Швеции
logoсборная Чехии
logoЙохан-Олав Ботн
logoФабьен Клод
logoМикулаш Карлик
logoФилипп Хорн
logoМартин Понсилуома
logoКэмпбелл Райт
logoМикела Каррара
logoсборная Италии жен
logoСелина Гротиан
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoАнна Гандлер
logoсборная Австрии жен
logoсборная Польши жен
logoКамила Жук
logoсборная Норвегии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Словении жен
logoЮлия Таннхаймер
logoМарен Киркеэйде
logoАнамария Лампич
logoМардж Фрид
logoсборная Швеции жен
logoЭльвира Оберг
logoЛена Хекки-Гросс
logoсборная США жен
logoАнна-Карин Хейденберг
logoВиктор Брандт
logoАита Гаспарин
logoЙоша Буркхальтер
logoДидра Ирвин
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ингрид, летела, конечно. И все зря (
Ответ fewral
Ингрид, летела, конечно. И все зря (
Не зря, там ещё парой позиций ниже финишировали бы и ушёл бы от них глобус эстафетный, который Жаклен с барского плеча слил.
Ответ Wade Ohayo
Не зря, там ещё парой позиций ниже финишировали бы и ушёл бы от них глобус эстафетный, который Жаклен с барского плеча слил.
Так то да, но что ей даст этот глобус? А могла бы быть медалька и призовые.
лыжный ход, слабое утешение горе эстафеты для норгов..., столько штраф.кругов и промахов...
Ответ starichok77
лыжный ход, слабое утешение горе эстафеты для норгов..., столько штраф.кругов и промахов...
Главное, кубок выиграли.Конец сезона, когда это Дале свой этап проигрывал ходом)
Ответ kikimora bolotnaya
Главное, кубок выиграли.Конец сезона, когда это Дале свой этап проигрывал ходом)
но, казалось, что "воскресли" из пепла, а Марен убила надежду...
На каждом этапае французы уступили ходом более полуминуты, и столь трудное прохождение трассы немало способствовало провалу в двух эстафетах. Пик формы, очевидно, прошел, но усталость так или иначе накрыла и остальных участников КМ (даже шведов), и явно есть повод обратить внимание на работу сервисеров - минувшая Олимпиада не может служить вечной индульгенцией ни для них, ни для Жаклена.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
