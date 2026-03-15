Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
Сборная Норвегии показала лучший лыжный ход в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Отепя.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Филипп Наврат (Германия) – 14.35,0
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 6,5
3. Максим Жермен (США) – 12,7
4. Олли Хииденсало (Финляндия) – 32,8
5. Оскар Ломбардо (Франция) – 34,9
6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 35,1...
9. Виктор Брандт (Швеция) – 42,3
2-й этап
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 14.40,6
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,9
3. Кэмпбелл Райт (США) – 26,0
4. Микулаш Карлик (Чехия) – 32,2
5. Фабьен Клод (Франция) – 33,3
6. Филипп Хорн (Германия) – 36,1...
21. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.31,0
3-й этап
1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 17.03,3
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 32,0
3. Камила Жук (Польша) – 32,4
4. Селина Гротиан (Германия) – 34,8
5. Анна Гандлер (Австрия) – 42,8
6. Микела Каррара (Италия) – 52,1...
8. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.05,9...
10. Дидра Ирвин (США) – 1.15,0...
18. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.42,1
4-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 18.01,7
2. Юлия Таннхаймер (Германия) – 2,8
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 5,2
4. Марджи Фрид (США) – 10,9
5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18,3
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 21,1
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:04.45,4
2. Германия – 48,9
3. США – 1.39,8
4. Швеция – 1.44,5
5. Франция – 1.47,8
6. Эстония – 2.35,0...
15. Швейцария – 3.44,5
Скорострельность
1. Швейцария – 4.21,5 (0+6)
2. Словакия – 5.02,5 (2+10)
3. Канада – 5.05,5 (3+9)
4. Украина – 5.26,8 (3+12)
5. Чехия – 5.39,2 (2+14)
6. Швеция – 5.42,0 (1+14)...
15. США – 6.35,4 (0+14)