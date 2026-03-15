Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»

Французская биатлонистка Камиль Бене отреагировала на ошибку Эмильена Жаклена в сингл-миксте на Кубке мира в Отепя.

Жаклен использовал лишний дополнительный патрон, из-за чего команда Франции была дисквалифицирована. 

«Я видела, как Эмильен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого». Я уже собиралась выходить на свой этап, когда тренер сказал мне ехать спокойно, потому что нас дисквалифицировали. 

Он извинился. Он сказал, что ему следовало сохранять спокойствие и не использовать девятый выстрел, но что сделано, то сделано», – сказала Бене.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
В наше время динозавров такого безобразия не было … как это забыть и не посчитать
