  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
26

Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон

Сборную Франции дисквалифицировали в сингл-миксте на Кубке мира.

Французскую команду дисквалифицировали в сингл-миксте на Кубке мира в Отепя. 

За команду выступали Эмильен Жаклен и Камиль Бене.

На своей заключительной стойке Жаклен, идущий в числе лидеров, допустил промахи и должен был бежать три штрафных круга. Однако он закрыл мишень четвертым дополнительным патроном и пробежал только два круга. 

После этого команда была снята с дистанции. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Франции жен
logoКамиль Бене
logoсборная Франции
logoКубок мира по биатлону
logoЭмильен Жаклен
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да могли и не подписывать фамилию, и так понятно было)
Подбросили. Волки позорные...))))
Ответ Иван Петров
Подбросили. Волки позорные...))))
как на том видео, ля подбросили отвечаю
Жаклен под конец сезона решил по-крупному нажакленить.
Мог бы и остальные 2 закрыть ..... Гулять так гулять !! Стрелять так стрелять !!
Вот как так у моего любимого Жакленчика это получается, ума не приложу 😭 Почти каждый раз что-то новое придумывает)).
Ответ Лизавета Анна -Мария
Вот как так у моего любимого Жакленчика это получается, ума не приложу 😭 Почти каждый раз что-то новое придумывает)).
за это его любим) человек рок-н-ролл. что-нибудь да учудит.
Ответ Razboynick_86
за это его любим) человек рок-н-ролл. что-нибудь да учудит.
Именно! Не даёт взгрустнуть))
Жаклену надо сингл-миксты с Настей Томшиной бегать, уравновесят друг друга по количеству использованных патронов.
Ответ окосевший йагупоп
Жаклену надо сингл-миксты с Настей Томшиной бегать, уравновесят друг друга по количеству использованных патронов.
Зачем так далеко ходить - вон Марлен Фихтнер под боком) только неделю назад получила штраф за неиспользованный доп
Ответ верю_в_волшебство)
Зачем так далеко ходить - вон Марлен Фихтнер под боком) только неделю назад получила штраф за неиспользованный доп
Ну или так. Просто случай с Настей посвежее, поэтому первым делом о нём подумал.
Нажакленил )
Ему можно заменять Ришара в продолжении фильма "Невезучие"
Давно не жакленил
да, не на пустом месте возник биатлонный термин "обжаклениться"
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
