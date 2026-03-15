Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон

Французскую команду дисквалифицировали в сингл-миксте на Кубке мира в Отепя.

За команду выступали Эмильен Жаклен и Камиль Бене.

На своей заключительной стойке Жаклен, идущий в числе лидеров, допустил промахи и должен был бежать три штрафных круга. Однако он закрыл мишень четвертым дополнительным патроном и пробежал только два круга.

После этого команда была снята с дистанции.