Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»
Карим Халили прокомментировал свою победу в пасьюте на чемпионате России.
Биатлонист Карим Халили рассказал, что старался сосредоточиться на стрельбе во время гонки преследования на чемпионате России в Тюмени.
Халили выиграл пасьют с чистой стрельбой. Ранее спортсмен победил в спринте.
«Приходилось работать одному. В целом сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже. Единственное – на первой стойке был скользкий ковер. Я еще на пристрелке это заметил.
Тогда вроде ехала левая лыжа, а когда пришел на рубеж уже в гонке, поехала правая. Это, конечно, немного меня выбило, но удалось сохранить концентрацию и отработать. На последнем рубеже встал немного по‑другому, чтобы не терять на этом секунды», – сказал Халили.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
