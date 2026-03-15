Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»

Карим Халили прокомментировал свою победу в пасьюте на чемпионате России.

Биатлонист Карим Халили рассказал, что старался сосредоточиться на стрельбе во время гонки преследования на чемпионате России в Тюмени.

Халили выиграл пасьют с чистой стрельбой. Ранее спортсмен победил в спринте.

«Приходилось работать одному. В целом сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже. Единственное – на первой стойке был скользкий ковер. Я еще на пристрелке это заметил.

Тогда вроде ехала левая лыжа, а когда пришел на рубеж уже в гонке, поехала правая. Это, конечно, немного меня выбило, но удалось сохранить концентрацию и отработать. На последнем рубеже встал немного по‑другому, чтобы не терять на этом секунды», – сказал Халили.