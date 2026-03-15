Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»

Халили о победе в пасьюте: думала, что гонка для меня уже потеряна.

Биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала свою победу в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени.

Халили победила с тремя промахами. Второе место заняла Кристина Резцова , третье – Наталия Шевченко.

«Допустила две ошибки на первой лежке. Почему-то уводило влево, хотя ветра не было. Уходила с рубежа 13‑й. Думала, что гонка для меня уже потеряна.

Пришла на второй рубеж и думаю: «Ну рискну!» Сделала пять выстрелов очень быстро – все попала. Смотрю на табло: я уже в шестерке и борюсь. Поняла, что нужно взять себя в руки.

Честно признаюсь, на стойке меня очень сильно трясло. Каждый выстрел тщательно выцеливала. Было очень сложно. На финишном круге не верила в себя, что достану Кристину [Резцову]. Я рада, что мы сегодня в такой борьбе разыграли комплект медалей, подарили борьбу болельщикам и телезрителям», – сказала Халили.