  • Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»
Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»

Халили о победе в пасьюте: думала, что гонка для меня уже потеряна.

Биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала свою победу в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени.

Халили победила с тремя промахами. Второе место заняла Кристина Резцова, третье – Наталия Шевченко.

«Допустила две ошибки на первой лежке. Почему-то уводило влево, хотя ветра не было. Уходила с рубежа 13‑й. Думала, что гонка для меня уже потеряна.

Пришла на второй рубеж и думаю: «Ну рискну!» Сделала пять выстрелов очень быстро – все попала. Смотрю на табло: я уже в шестерке и борюсь. Поняла, что нужно взять себя в руки.

Честно признаюсь, на стойке меня очень сильно трясло. Каждый выстрел тщательно выцеливала. Было очень сложно. На финишном круге не верила в себя, что достану Кристину [Резцову]. Я рада, что мы сегодня в такой борьбе разыграли комплект медалей, подарили борьбу болельщикам и телезрителям», – сказала Халили. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
Третья не Анастасия, а Наталья Шевченко.
Третья не Анастасия, а Наталья Шевченко.
Не факт, что решение судий в данной гонке о наказании Батманчика не будет пересмотрено более высоко стоящий комиссией. И вполне возможно, что Томшиной ее бронзовую награду вернут.
