  • Технический делегат СБР об инциденте с перекрестной стрельбой: «Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке»
Технический делегат СБР об инциденте с перекрестной стрельбой: «Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке»

Технический делегат Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Васильев прокомментировал инцидент с перекрестной стрельбой в женском пасьюте на чемпионате России в Тюмени.

На втором огневом рубеже Анастасия Шевченко стреляла по установке Анастасии Томшиной. По итогам гонки обе спортсменки получили штрафные минуты к итоговому времени после финиша. 

«Ситуация не такая уж и редкая. Мы детально разобрались, сложно было сделать это быстро. Мы соблюли все регламенты, посмотрели все видео. Ситуация была такая: Анастасия Шевченко стреляла по установке Анастасии Томшиной. Шевченко закрыла три мишени, Томшина – две. Томшина все сделала правильно, по технике безопасности вынула обойму, но ей добавлено шесть минут, по две за каждый невыстреленный патрон.

Когда она заметила, что стреляют по ее установке и у нее закончились мишени, Анастасия должна была поднять руку. Это не ее вина. Ей бы скорректировали время после финиша. Мы бы сразу нажали секундомер, взвели новую установку, дали ей доработать и вычли время ей потом, которое она потеряла не по своей вине.

Анастасия Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке. Она думала, что каким-то чудом без выстрелов у нее закрылись две крайне правых мишени, в которые стреляла Томшина.

Шевченко достреляла оставшиеся патроны в сторону мишени, но так как на ее установке не было закрыто ни одной мишени, она должна была пройти пять штрафных кругов. Один штрафной круг – две минуты, умножаем на пять, получается 10 минут», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ». 

Врёт, как она не заметила, там половина уже закрыто было до нее?
Как всегда в России. Она стреляла по левым мишеням, та по правым и Шевченко не заметила. что закрываются не те мишени, по которым она стреляет. Ага.
А она не должна была поднять руку, когда "каким то чудом закрылись мишени"?
должна была, конечно
Шевченко должна была дострелять два патрона по СВОЕЙ мишенной установке и пробежать штраф-круги и 3 и в случае не попадания последними двумя выстрелами и эти.
+ Я думаю ее вообще необходимо было дисквалифицировать. Да, она не специально создала этот инцидент, но он ПОВЛИЯЛ на итоговый результат гонки довольно критически.
для зрителей это смотрелось, как в голливудском боевике, один выстрел - и сразу две мишени)))
Рекомендуем
Главные новости
Эмильен Жаклен: «В пылу борьбы я зарядил четвертый доппатрон. Мне искренне жаль Бене и команду. Это серьезная ошибка»
сегодня, 15:48
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия победила, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 15:36
Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Германия проиграла 49 секунд, Швейцария – лучшая по скорострельности
сегодня, 15:27
❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и
сегодня, 14:58
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
сегодня, 12:47
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
сегодня, 12:31
⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
сегодня, 12:15
Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон
сегодня, 12:13
Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»
сегодня, 11:46
Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»
сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:46
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 15:43
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Рекомендуем