Технический делегат СБР об инциденте с перекрестной стрельбой: «Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке»

Технический делегат СБР рассказал о ситуации с перекрестной стрельбой в пасьюте.

Технический делегат Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Васильев прокомментировал инцидент с перекрестной стрельбой в женском пасьюте на чемпионате России в Тюмени.

На втором огневом рубеже Анастасия Шевченко стреляла по установке Анастасии Томшиной . По итогам гонки обе спортсменки получили штрафные минуты к итоговому времени после финиша.

«Ситуация не такая уж и редкая. Мы детально разобрались, сложно было сделать это быстро. Мы соблюли все регламенты, посмотрели все видео. Ситуация была такая: Анастасия Шевченко стреляла по установке Анастасии Томшиной. Шевченко закрыла три мишени, Томшина – две. Томшина все сделала правильно, по технике безопасности вынула обойму, но ей добавлено шесть минут, по две за каждый невыстреленный патрон.

Когда она заметила, что стреляют по ее установке и у нее закончились мишени, Анастасия должна была поднять руку. Это не ее вина. Ей бы скорректировали время после финиша. Мы бы сразу нажали секундомер, взвели новую установку, дали ей доработать и вычли время ей потом, которое она потеряла не по своей вине.

Анастасия Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке. Она думала, что каким-то чудом без выстрелов у нее закрылись две крайне правых мишени, в которые стреляла Томшина.

Шевченко достреляла оставшиеся патроны в сторону мишени, но так как на ее установке не было закрыто ни одной мишени, она должна была пройти пять штрафных кругов. Один штрафной круг – две минуты, умножаем на пять, получается 10 минут», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».