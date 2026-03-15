Томшина о перекрестной стрельбе в пасьюте: «Бежала гонку и была уверена, что Шевченко снимут, а меня нет, потому что не я накосячила»

Биатлонистка Анастасия Томшина высказалась об инциденте с перекрестной стрельбой в гонке преследования на чемпионате России.

Анастасия Шевченко на второй стрельбе по ошибке начала стрелять по установке Томшиной. Томшина в это время тоже закрывала мишени – в итоге она не разрядила до конца обойму и ушла в гонку. 

Шевченко получила за ошибку десятиминутный штраф, Томшина – шестиминутный. 

«Первая мысль: «Бинго! Они закрываются дважды от одного патрона!» Сперва я обрадовалась, но проблема была в том, что я не знала правил, так как никогда не была в такой ситуации. Никогда не стреляли по моим, и я не падала в лужу, ха-ха. Я просто обалдела! Уходя на круг, я поняла, что все, что мне надо сделать – обезопасить всех моих соперниц и разрядить винтовку.

Я всегда ориентируюсь по ситуации, действую с холодной головой. Тут просто была моя ошибка в том, что я не знала правил. Я бежала гонку и была уверена, что Настю снимут, а меня нет, потому что не я накосячила.

Самое забавное, что никто ничего мне не говорил: мой папа, тренеры не давали никакой информации, что кого-то могут снять или наказать. Думаю: «Наверное, Настю не хотят расстраивать. Добегу гонку, сделаю свои задачи. В чем проблема?» В итоге я финиширую, меня сразу ловят и говорят: «Дисквал». Я не ожидала!

Как Настя Томшина – я расстроена, а как спортсмен я буду учитывать эти ошибки в будущем. Приду домой, немножко еще порасстраиваюсь, а потом – у меня нет вариантов», – сказала Томшина в эфире «Матч ТВ». 

Томшина ты тоже накосячила. Ты должна была поднять руку, судьи всё зафиксируют, перезагружают установку, ты доделываешь оставшиеся 3 выстрела и едешь дальше. Потом на финише тебе компенсируют время ожидания. А ты думала 2 выстрела сделала. Дальше увидела, что все мишени закрыты и такая ну значит можно ехать ))) Но что-то совсем забыла, что 5 мишеней спортсмен должен поразить САМОСТОЯТЕЛЬНО. Если там ветром надуло, то это не считается за закрытую мишень
Ответ rashnew
на это уйдет немало времени, но видимо здесь есть и недоработка тренеров, не объяснили подобных обстоятельств и действий спортсмена при этом
Ответ starichok77
это время ей компенсировали бы
+ она бы отдохнула посередине гонки, пока проводили бы все эти мероприятия
Хорошо что Настя на позитиве даже после такого. Молодец! С ошибками приходит опыт.
"«Первая мысль: «Бинго! Они закрываются дважды от одного патрона!»."
Да да. Ветром закрываются мишени самостоятельно ))) Примерно также думала Резцова на КМ)
Ответ rashnew
Была такая же ситуация с Резцовой кажется и ее не наказали за не закрытые ею мишени. По видимому, с тех пор правила несколько доработали.
Ответ Gondeira
с Резцовой скорее всего просто пропустили, так как она была далеко в глубине пелотона и большой группе
Скорее, забыла, чем не знала правил. Я на диване, и то знаю.
там же бродит судья по стрельбищу, мог бы и подсказать. Спортсмену на высоком пульсе трудно сразу сообразить, что делать в такой нестандартной ситуации
