Томшина о перекрестной стрельбе в пасьюте: «Бежала гонку и была уверена, что Шевченко снимут, а меня нет, потому что не я накосячила»

Томшина о перекрестной стрельбе: не знала правил, не ожидала наказания.

Биатлонистка Анастасия Томшина высказалась об инциденте с перекрестной стрельбой в гонке преследования на чемпионате России.

Анастасия Шевченко на второй стрельбе по ошибке начала стрелять по установке Томшиной. Томшина в это время тоже закрывала мишени – в итоге она не разрядила до конца обойму и ушла в гонку.

Шевченко получила за ошибку десятиминутный штраф, Томшина – шестиминутный.

«Первая мысль: «Бинго! Они закрываются дважды от одного патрона!» Сперва я обрадовалась, но проблема была в том, что я не знала правил, так как никогда не была в такой ситуации. Никогда не стреляли по моим, и я не падала в лужу, ха-ха. Я просто обалдела! Уходя на круг, я поняла, что все, что мне надо сделать – обезопасить всех моих соперниц и разрядить винтовку.

Я всегда ориентируюсь по ситуации, действую с холодной головой. Тут просто была моя ошибка в том, что я не знала правил. Я бежала гонку и была уверена, что Настю снимут, а меня нет, потому что не я накосячила.

Самое забавное, что никто ничего мне не говорил: мой папа, тренеры не давали никакой информации, что кого-то могут снять или наказать. Думаю: «Наверное, Настю не хотят расстраивать. Добегу гонку, сделаю свои задачи. В чем проблема?» В итоге я финиширую, меня сразу ловят и говорят: «Дисквал». Я не ожидала!

Как Настя Томшина – я расстроена, а как спортсмен я буду учитывать эти ошибки в будущем. Приду домой, немножко еще порасстраиваюсь, а потом – у меня нет вариантов», – сказала Томшина в эфире «Матч ТВ».