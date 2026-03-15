Анастасия Шевченко закрыла мишени на установке Томшиной в гонке преследования на чемпионате России

Шевченко закрыла мишени на чужой установке в гонке преследования.

Анастасия Шевченко в гонке преследования на чемпионате России ошиблась на второй стрельбе, закрыв мишени на чужой установке.

Биатлонистка стреляла по установке Анастасии Томшиной , которая не подняла руку и ушла со стрельбища, не закрыв три мишени.

Штрафные круги Шевченко не пробежала, хотя было отмечено, что у нее пять промахов.

По решению жюри из-за перекрестной стрельбы Шевченко добавили 10 минут к результату, Томшиной – 6.