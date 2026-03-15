Анастасия Шевченко закрыла мишени на установке Томшиной в гонке преследования на чемпионате России

16

Анастасия Шевченко в гонке преследования на чемпионате России ошиблась на второй стрельбе, закрыв мишени на чужой установке.

Биатлонистка стреляла по установке Анастасии Томшиной, которая не подняла руку и ушла со стрельбища, не закрыв три мишени.

Штрафные круги Шевченко не пробежала, хотя было отмечено, что у нее пять промахов.

По решению жюри из-за перекрестной стрельбы Шевченко добавили 10 минут к результату, Томшиной – 6. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен
чемпионат России
logoАнастасия Томшина (Батманова)
logoАнастасия Шевченко
Судьи конечно позорные, во время не остановили. Пострадала Томшина.
Ответ Александр Михайлов_1116931094
Что они должны были сделать в процессе по-вашему?
Ответ jan-valjan
Снять обеих с гонки. Девчонки столько сил потратили, а всё зря.
Томшина Настя🤭😥
Да уж, уже трое за две гонки палят по чужим установкам: Коновалов, Шевченко А. и Гришина. Получается уже не случайность, может действительно солнце слепит в глаза и не видят толком мишени.
Ответ Люблю Женьку
Да уж, уже трое за две гонки палят по чужим установкам: Коновалов, Шевченко А. и Гришина. Получается уже не случайность, может действительно солнце слепит в глаза и не видят толком мишени.
Не доработка и тренеров, и самих спортсменов - должны обучать(ся) своих подопечных как действовать в данной "солнечной" обстановке, и связанных с нею инцидентов.
В футболе такая же перепись чуть ли не каждый матч случается: откуда-то вылезают не знающие правил комментаторы и начинают рассказывать, как должно было бы по чести-справедливости-понятиям-шизофрении. Хорошо хоть в биатлоне это редкость, а то в комментарии вообще невозможно было бы заходить
