❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и

Биатлонисты пробегут смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Отепя.

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Смешанная эстафета 1. Швеция (Виктор Брандт, Мартин Понсилуома, Анна-Карин Хейденберг, Эльвира Оберг) – 1:16.32,0 (1+14) 2. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Аита Гаспарин, Лена Хекки-Гросс) – 28,6 (0+6) 3. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Дидра Ирвин, Марджи Фрид) – 34,6 (0+14) 4. Словакия (Мартин Матько, Якуб Боргула, Анастасия Кузьмина, Паулина Батовская-Фиалкова) – 52,0 (2+10) 5. Германия (Филипп Наврат, Филипп Хорн, Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер) – 1.11,7 (4+18) 6. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Ингрид Тандревольд, Марен Киркеэйде) – 1.18,8 (5+19)... 8. Франция (Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон) – 2.00,5 (4+15)