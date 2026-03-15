191

❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и

Биатлонисты пробегут смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Отепя.

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Смешанная эстафета

1. Швеция (Виктор Брандт, Мартин Понсилуома, Анна-Карин Хейденберг, Эльвира Оберг) – 1:16.32,0 (1+14)

2. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Аита Гаспарин, Лена Хекки-Гросс) – 28,6 (0+6)

3. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Дидра Ирвин, Марджи Фрид) – 34,6 (0+14)

4. Словакия (Мартин Матько, Якуб Боргула, Анастасия Кузьмина, Паулина Батовская-Фиалкова) – 52,0 (2+10)

5. Германия (Филипп Наврат, Филипп Хорн, Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер) – 1.11,7 (4+18)

6. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Ингрид Тандревольд, Марен Киркеэйде) – 1.18,8 (5+19)...

8. Франция (Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон) – 2.00,5 (4+15)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
смешанная эстафета
результаты
Отепя
logoКубок мира по биатлону
logoОсеан Мишлон
logoТереза Винкларкова
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Чехии жен
logoсборная США
logoсборная Франции жен
logoМикулаш Карлик
logoПатрик Браунхофер
logoсборная Германии жен
logoМаксим Жермен
logoсборная Германии
logoсборная Чехии
logoДидра Ирвин
logoФилипп Наврат
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Норвегии
logoСелина Гротиан
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoКэмпбелл Райт
logoФилипп Хорн
logoВиктор Брандт
logoМарен Киркеэйде
logoАнна-Карин Хейденберг
logoсборная Италии по биатлону
logoЭльвира Оберг
logoсборная Швеции жен
logoМартин Понсилуома
logoХанна Аухенталлер
logoсборная США жен
logoФабьен Клод
logoОскар Ломбардо
logoсборная Италии жен
logoДжессика Йислова
logoЮлия Таннхаймер
logoМикела Каррара
logoМардж Фрид
logoсборная Франции
logoЙохан-Олав Ботн
Томаш Микишка
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoКристоф Пирхер
logoсборная Швеции
logoАита Гаспарин
logoсборная Швейцарии
logoсборная Словакии жен
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoсборная Швейцарии жен
logoМартин Матько
logoАнастасия Кузьмина
logoЯкуб Боргула
logoсборная Словакии
logoЛена Хекки-Гросс
logoСебастьян Штальдер
logoЙоша Буркхальтер
191 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
вот для чего Ленке нужны такие булки
Ответ Винни-Грет
вот для чего Ленке нужны такие булки
🤣🤣🤣
Кто бы в первой половине сезона сказал, что Тандревольд будет в эстафете за Дале с Ботном подтирать)
и где составы то?
Ответ starichok77
и где составы то?
Тоже зашёл посмотреть. Охренеть новость сделали
Я, наверное, впервые такое вижу, что в топ-10 после третьей стрельбы в эстафетной гонке нет ни Норвегии, ни Франции, ни Швеции, ни Германии
На спуске Хекки здорово обходит американку, надо в горнолыжницы идти)))
Ответ Elenavasilevna
На спуске Хекки здорово обходит американку, надо в горнолыжницы идти)))
Там у Швейцарии слишком большая конкуренция)
Ответ Elenavasilevna
На спуске Хекки здорово обходит американку, надо в горнолыжницы идти)))
Конкуренция там бешеная
Круглов удивляется, что французы не в тройке сингла. Вот это подготовка к репортажу
У Буркхалтера какой-то отдельный щит изолированный от ветра, иначе это гений
Ответ Болельщик Биатлона
У Буркхалтера какой-то отдельный щит изолированный от ветра, иначе это гений
На дурака стрелял, фарт
Эстония четвертые с 2 мя кругами
Теперь я видел все
Ну Швейцария с такой прекрасной стрельбой заслужила полностью эту медаль
Звездно-полосатые, браво!!!
Шансов против Хекки не было, лыжи просто работали лучше у Швейцарии
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
сегодня, 12:47
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
сегодня, 12:31
⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
сегодня, 12:15
Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон
сегодня, 12:13
Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»
сегодня, 11:46
Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»
сегодня, 10:43
❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й
сегодня, 10:05
Технический делегат СБР об инциденте с перекрестной стрельбой: «Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке»
сегодня, 09:43
Томшина о перекрестной стрельбе в пасьюте: «Бежала гонку и была уверена, что Шевченко снимут, а меня нет, потому что не я накосячила»
сегодня, 09:05
Анастасия Шевченко закрыла мишени на установке Томшиной в гонке преследования на чемпионате России
сегодня, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:08
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 марта, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 марта, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Рекомендуем