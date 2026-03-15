❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й

Халили победил в пасьюте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

15 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская гонка преследования. Победу одержал Карим Халили.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Мужчины

Гонка преследования

1. Карим Халили – 32.48,4 (0)

2. Кирилл Бажин – 10,4 (0)

3. Роман Еремин – 49,6 (4)

4. Александр Поварницын – 1.08,8 (1)

5. Егор Соломенников – 1.17,9 (0)

6. Алексей Вагин – 1.19,6 (2)

7. Александр Логинов – 1.38,3 (2)

8. Михаил Морилов – 1.48,1 (0)

9. Евгений Сидоров – 1.59,7 (4)

10. Эдуард Латыпов – 2.05,8 (6)

11. Иван Тулатин – 2.10,3 (4)

12. Антон Бабиков – 2.11,4 (4)

13. Максим Воробей (Беларусь) – 2.16,2 (2)

14. Александр Корнев – 2.24,3 (6)

15. Игорь Адамов – 2.28,8 (2)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Рома снова на подиуме! Редко бывает высоко из-за своих мазиловских качеств.
Ерёмин - два старта- две медали, круто
Карим -гроссмейстер!
У девчонок было интереснее. У ребят всё предсказуемо. Карим сейчас сильнейший. Бажин ожидаемо второй. Ерёмин ходом вне конкуренции. Так что с медалями всё понятно. Расстраивает Эдик Латыпов. Сколько можно воробьёв расстреливать.
Халили, конечно, никому не отдал эту гонку, и рада за Бажина - вернул чистую стрельбу, и не будь у Карима почти минуты форы, как знать, возможно, мы бы увидели "разборки" на финише, как в женской гонке.
Халили, конечно, никому не отдал эту гонку, и рада за Бажина - вернул чистую стрельбу, и не будь у Карима почти минуты форы, как знать, возможно, мы бы увидели "разборки" на финише, как в женской гонке.
Да Саид уматал бы Бажина ноликов у негоне было а так серебро
Карим профи. Просто в одну калитку! Ему б на КМ побегать.
Карим профи. Просто в одну калитку! Ему б на КМ побегать.
Черепашка он для КМ
Очередная победа Карима Халили! Предсказуемое серебро Бажина с его стабильностью и работоспособностью! Хочется отметить успех Соломенникова с четырьмя нулями на рубежах, итог пятое место!
Очередная победа Карима Халили! Предсказуемое серебро Бажина с его стабильностью и работоспособностью! Хочется отметить успех Соломенникова с четырьмя нулями на рубежах, итог пятое место!
Да, большая неожиданность от Егора и приятно, что молодёжь поддтягивается - то один в шестёрку забежит, то другой)))
Понятно, что Савелий не в счёт, он уже надёжно в элите!
Ну что, Халили на классе. Как и было задумано. Да и Бажин красавчик. Почти минуту на старте проигрывал, и вторым будет по окончании.
сегодня день семьи Халили! поздравляем молодых!
Карим в своем прайме. Только прайм этот рискует пройти опять мимо международных стартов ( также как прайм Латыпова в сезонах 22/23 и 23/24).
Можно маэстро Па убрать от мужской сборной и больше никогда не подпускать? Кроме трёпа в эфирах с Гу, никаких успехов нет. Самым продуктивным из стрелковых тренеров в этой группе был Максим Максимов и даже Охотников младший работал соло в прошлом сезоне лучше.
На нервы спортсменов такие промахи тоже не надо списывать. Или наймите плюсом уже спортивного психолога. Ту же Татьяну Свидлову очень хвалят
Карим в своем прайме. Только прайм этот рискует пройти опять мимо международных стартов ( также как прайм Латыпова в сезонах 22/23 и 23/24). Можно маэстро Па убрать от мужской сборной и больше никогда не подпускать? Кроме трёпа в эфирах с Гу, никаких успехов нет. Самым продуктивным из стрелковых тренеров в этой группе был Максим Максимов и даже Охотников младший работал соло в прошлом сезоне лучше. На нервы спортсменов такие промахи тоже не надо списывать. Или наймите плюсом уже спортивного психолога. Ту же Татьяну Свидлову очень хвалят
Группа Каминского кроме Бажина сезон в целом провалила, по идее должна быть чистка. На данный момент Корнев и Сидоров точно аут, они провалили Сочи и проваливают Тюмень, Латыпов остается это понятно, Еремин должен вернуться сейчас. Также скорее всего кто то из юниоров там должен быть, Сгибнев и Иванов. Ну это так, прикидка, тренерское решение никто не отменял
Группа Каминского кроме Бажина сезон в целом провалила, по идее должна быть чистка. На данный момент Корнев и Сидоров точно аут, они провалили Сочи и проваливают Тюмень, Латыпов остается это понятно, Еремин должен вернуться сейчас. Также скорее всего кто то из юниоров там должен быть, Сгибнев и Иванов. Ну это так, прикидка, тренерское решение никто не отменял
Функционально парни готовы были на все 100% к сезону. Но всё разбилось о стрелковую подготовку. Хотя даже это не мешает держаться в десятке рейтинга СБР.
Не зря тренер Сидорова была недовольна именно стрельбой. Ногами Женя был готов. Очень жаль его.
Корнев вообще-то с медалью чемпионата России в индивидуальной гонке плюс лыже-гоночный потенциал и относительно молодой возраст. Никуда его не уберут
Сгибнева и Иванова надо брать. Но кто Даниила стрелять научит? Хотя бы минимально. В случае с Серохвостовым и Корневым это делал Максимов.
❄️ Чемпионат России. Халили выиграл спринт, Еремин – 2-й, Поварницын – 3-й, Логинов – 5-й
вчера, 10:21
❄️ Финал Кубка России. Халили победил в масс-старте, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й
1 марта, 10:40
❄️ Финал Кубка России. Коновалов победил в гонке преследования, Колотов – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 4-й
28 февраля, 10:06
Рекомендуем
Главные новости
❄️ Кубок мира. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и
26 минут назад
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
сегодня, 12:47
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
сегодня, 12:31
⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
сегодня, 12:15
Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон
сегодня, 12:13
Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»
сегодня, 11:46
Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»
сегодня, 10:43
Технический делегат СБР об инциденте с перекрестной стрельбой: «Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке»
сегодня, 09:43
Томшина о перекрестной стрельбе в пасьюте: «Бежала гонку и была уверена, что Шевченко снимут, а меня нет, потому что не я накосячила»
сегодня, 09:05
Анастасия Шевченко закрыла мишени на установке Томшиной в гонке преследования на чемпионате России
сегодня, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:08
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 марта, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 марта, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Рекомендуем