❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й

Халили победил в пасьюте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

15 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская гонка преследования. Победу одержал Карим Халили. Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026 Тюмень Мужчины Гонка преследования 1. Карим Халили – 32.48,4 (0) 2. Кирилл Бажин – 10,4 (0) 3. Роман Еремин – 49,6 (4) 4. Александр Поварницын – 1.08,8 (1) 5. Егор Соломенников – 1.17,9 (0) 6. Алексей Вагин – 1.19,6 (2) 7. Александр Логинов – 1.38,3 (2) 8. Михаил Морилов – 1.48,1 (0) 9. Евгений Сидоров – 1.59,7 (4) 10. Эдуард Латыпов – 2.05,8 (6) 11. Иван Тулатин – 2.10,3 (4) 12. Антон Бабиков – 2.11,4 (4) 13. Максим Воробей (Беларусь) – 2.16,2 (2) 14. Александр Корнев – 2.24,3 (6) 15. Игорь Адамов – 2.28,8 (2)