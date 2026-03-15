❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й
15 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужская гонка преследования. Победу одержал Карим Халили.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Мужчины
Гонка преследования
1. Карим Халили – 32.48,4 (0)
2. Кирилл Бажин – 10,4 (0)
3. Роман Еремин – 49,6 (4)
4. Александр Поварницын – 1.08,8 (1)
5. Егор Соломенников – 1.17,9 (0)
6. Алексей Вагин – 1.19,6 (2)
7. Александр Логинов – 1.38,3 (2)
8. Михаил Морилов – 1.48,1 (0)
9. Евгений Сидоров – 1.59,7 (4)
10. Эдуард Латыпов – 2.05,8 (6)
11. Иван Тулатин – 2.10,3 (4)
12. Антон Бабиков – 2.11,4 (4)
13. Максим Воробей (Беларусь) – 2.16,2 (2)
14. Александр Корнев – 2.24,3 (6)
15. Игорь Адамов – 2.28,8 (2)
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
78 комментариев
Понятно, что Савелий не в счёт, он уже надёжно в элите!
Можно маэстро Па убрать от мужской сборной и больше никогда не подпускать? Кроме трёпа в эфирах с Гу, никаких успехов нет. Самым продуктивным из стрелковых тренеров в этой группе был Максим Максимов и даже Охотников младший работал соло в прошлом сезоне лучше.
На нервы спортсменов такие промахи тоже не надо списывать. Или наймите плюсом уже спортивного психолога. Ту же Татьяну Свидлову очень хвалят
Не зря тренер Сидорова была недовольна именно стрельбой. Ногами Женя был готов. Очень жаль его.
Корнев вообще-то с медалью чемпионата России в индивидуальной гонке плюс лыже-гоночный потенциал и относительно молодой возраст. Никуда его не уберут
Сгибнева и Иванова надо брать. Но кто Даниила стрелять научит? Хотя бы минимально. В случае с Серохвостовым и Корневым это делал Максимов.