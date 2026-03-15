❄️ Чемпионат России. Халили выиграла гонку преследования, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

15 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошла женская гонка преследования. Победу одержала Анастасия Халили.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Женщины

Гонка преследования

1. Анастасия Халили – 29.16,7 (3)

2. Кристина Резцова – 0,1 (4)

3. Наталия Шевченко – 18,0 (4)

4. Динара Смольская (Беларусь) – 21,8 (1)

5. Инна Терещенко – 41,9 (1)

6. Анна Сола (Беларусь) – 53,3 (4)

7. Елизавета Бурундукова – 1.19,7 (3)

8. Елена Кулак (Беларусь) – 1.23,8 (1)

9. Екатерина Мошкова – 1.28,7 (2)

10. Любовь Калинина – 1.32,4 (1)

11. Ульяна Черепанова – 1.32,8 (2)

12. Ирина Казакевич – 1.36,6 (3)

13. Виктория Сливко – 1.36,7 (3)...

17. Светлана Миронова – 1.57,2 (3)

Анастасия Томшина и Анастасия Шевченко из-за перекрестной стрельбы получили штрафы +6 и +10 минут к результату. 

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ущипните меня, но репортаж данной гонки достаточно приятно слушать и смотреть...
Отсутствие Губера,это просто подарок для зрителей
ребята учатся...но вроде разобрались...а без губера скучно...никаких эмоций...
Томшиной обидно канеш
а вообще, Бэтмен сколько лет в биатлоне, выросла в биатлонной семье, папа тренер - и не знает правил, пипец
Очень жаль Настю Томшину. Такая засада! Потеряла свою заработанную медаль. Хорошо, что девчонка на позитиве даже после такого!
Смольская и последний круг - это уже анекдот
Как жалко и обидно за Настю Томшину, всё-таки опустили её, а ведь все силы отдала на гонку и выглядела достойно.
Наташа молодец, что Смольскую обогнала, медаль подфартило взять) Хватит мучить Томшину расспросами.
Ну, один плюс в такой истории - лучше выучат правила.
на км если отправлять то эту четверку гореева резцовп шевченко терещенко
блин, в кои то веки соглашусь с тобой, топрорушка
Сливко бы поспорила
Жаль Томшину вальнули.(
Материалы по теме
❄️ Чемпионат России. Наталия Шевченко выиграла спринт, Анастасия Шевченко – 2-я, Халили – 3-я
вчера, 07:50
❄️ Финал Кубка России. Резцова выиграла гонку преследования, Томшина – 2-я, Халили – 3-я, Наталия Шевченко – 4-я
28 февраля, 07:33
❄️ Финал Кубка России. Наталия Шевченко победила в спринте, Терещенко – 2-я, Резцова – 3-я
26 февраля, 09:01
Кубок мира. Смешанная эстафета. Ботн и Тандревольд выступят за Норвегию, Фабьен Клод и Брезаз-Буше – за Францию, Понсилуома и Эльвира Оберг – за Швецию
20 секунд назадLive
Камиль Бене: «Я видела, как Жаклен берет лишний патрон, и думала: «Нет, не делай этого»
45 минут назад
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 3 секунды, но показала лучшую скорострельность
сегодня, 12:31
⚡ Кубок мира. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и
сегодня, 12:15
Сборную Франции сняли с сингл-микста на Кубке мира из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон
сегодня, 12:13
Халили о победе в пасьюте: «Сегодня было не так легко, поэтому хотел сосредоточиться на огневом рубеже»
сегодня, 11:46
Анастасия Халили о победе в пасьюте: «Когда уходила с рубежа 13-й, думала, что гонка для меня уже потеряна»
сегодня, 10:43
❄️ Чемпионат России. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й
сегодня, 10:05
Технический делегат СБР об инциденте с перекрестной стрельбой: «Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке»
сегодня, 09:43
Томшина о перекрестной стрельбе в пасьюте: «Бежала гонку и была уверена, что Шевченко снимут, а меня нет, потому что не я накосячила»
сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
56 минут назад
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Самуэльссон – 2-й, Джакомель – 3-й
вчера, 14:08
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 марта, 15:59
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно победила, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
13 марта, 15:56
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 марта, 16:12
Кубок мира. Зачет спринтов. Самуэльссон вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 марта, 16:10
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Райт – 3-й
8 марта, 16:47
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Симон вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Мишлон – 3-я
7 марта, 13:56
Рекомендуем