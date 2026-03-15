❄️ Чемпионат России. Халили выиграла гонку преследования, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

15 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошла женская гонка преследования. Победу одержала Анастасия Халили.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

Тюмень

Женщины

Гонка преследования

1. Анастасия Халили – 29.16,7 (3)

2. Кристина Резцова – 0,1 (4)

3. Наталия Шевченко – 18,0 (4)

4. Динара Смольская (Беларусь) – 21,8 (1)

5. Инна Терещенко – 41,9 (1)

6. Анна Сола (Беларусь) – 53,3 (4)

7. Елизавета Бурундукова – 1.19,7 (3)

8. Елена Кулак (Беларусь) – 1.23,8 (1)

9. Екатерина Мошкова – 1.28,7 (2)

10. Любовь Калинина – 1.32,4 (1)

11. Ульяна Черепанова – 1.32,8 (2)

12. Ирина Казакевич – 1.36,6 (3)

13. Виктория Сливко – 1.36,7 (3)...

17. Светлана Миронова – 1.57,2 (3)

Анастасия Томшина и Анастасия Шевченко из-за перекрестной стрельбы получили штрафы +6 и +10 минут к результату.

