❄️ Чемпионат России. Халили выиграла гонку преследования, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
15 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени прошла женская гонка преследования. Победу одержала Анастасия Халили.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Тюмень
Женщины
Гонка преследования
1. Анастасия Халили – 29.16,7 (3)
2. Кристина Резцова – 0,1 (4)
3. Наталия Шевченко – 18,0 (4)
4. Динара Смольская (Беларусь) – 21,8 (1)
5. Инна Терещенко – 41,9 (1)
6. Анна Сола (Беларусь) – 53,3 (4)
7. Елизавета Бурундукова – 1.19,7 (3)
8. Елена Кулак (Беларусь) – 1.23,8 (1)
9. Екатерина Мошкова – 1.28,7 (2)
10. Любовь Калинина – 1.32,4 (1)
11. Ульяна Черепанова – 1.32,8 (2)
12. Ирина Казакевич – 1.36,6 (3)
13. Виктория Сливко – 1.36,7 (3)...
17. Светлана Миронова – 1.57,2 (3)
Анастасия Томшина и Анастасия Шевченко из-за перекрестной стрельбы получили штрафы +6 и +10 минут к результату.
