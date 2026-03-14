Лагрейд о последней стрельбе в пасьюте: «Знал, что могу позволить себе два промаха. Я допустил только один, так что это была легкая победа»

Норвежский биатлонист Лагрейд о пасьюте на Кубке мира в Отепя: легкая победа.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя .

«Сегодня я был сосредоточен на том, чтобы бороться за каждый выстрел, хотя порывы ветра мешали стрелять. Я просто сохранял спокойствие и использовал время, необходимое для того, чтобы закрыть мишени.

Я особенно доволен борьбой на второй лежке и первой стойке, хотя это было довольно сложно. Это дало мне необходимый отрыв перед последней стрельбой. Я знал, что могу позволить себе два промаха, а значит, меньше давления. Я допустил только один, так что это была легкая победа», – сказал Лагрейд.

В следующем году Отепя примет чемпионат мира.

«Кажется, это место мне очень подходит. Помню, что восемь лет назад на юниорском чемпионате мира я провел здесь несколько хороших гонок. Я по-прежнему хорош, так что у меня есть надежда на следующий год!» – добавил биатлонист.