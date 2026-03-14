  • Виттоцци одержала 11-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 9-й подиум, у Жанмонно – 36-й
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Отепя.

Для Виттоцци это 11-я в карьере победа в личных гонках на Кубке мира Всего на ее счету 37 подиумов (11-13-13).

Второе место заняла Суви Минккинен из Финляндии. Она попала на пьедестал в 9-й раз (1-5-3).

Третьей стала француженка Лу Жанмонно. У нее 36 попаданий в топ-3 (15-11-10).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Витоцци нельзя уходить - надо еще пару сезонов побегать. После ухода Вирер спонсоры обратят весь взор на нее, все главные результаты есть - теперь можно просто в удовольствие побегать
