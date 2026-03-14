Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, у Минккинен – лучшее время пасьюта

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя.

Кубок мира по биатлону-2025/26

8-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 27.59,6

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 13,1

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 13,2

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 15,5

5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 23,8

6. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 24,6

7. Камила Жук (Польша) – 28,5

8. Линн Естблум (Швеция) – 30,5

9. Ханна Оберг (Швеция) – 35,7

10. Суви Минккинен (Финляндия) – 45,7...

14. Лиза Виттоцци (Италия) – 53,6...

22. Лу Жанмонно (Франция) – 1.02,1

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,8 (6)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,3 (3)

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.41,9 (1)

4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.42,0 (2)

5. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.45,3 (5)

6. Линн Естблум (Швеция) – 1.46,2 (2)...

18. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.53,1 (2)

44. Лу Жанмонно (Франция) – 2.18,9 (1)

Чистое время пасьюта

1. Суви Минккинен (Финляндия) – 32.49,9

2. Линн Естблум (Швеция) – 18,3

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 24,5

4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 31,4

5. Ханна Оберг (Швеция) – 33,2

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 40,8

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,8

8. Лу Жанмонно (Франция) – 47,7

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
