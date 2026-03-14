Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, у Минккинен – лучшее время пасьюта
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя.
Кубок мира по биатлону-2025/26
8-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 27.59,6
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 13,1
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 13,2
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 15,5
5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 23,8
6. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 24,6
7. Камила Жук (Польша) – 28,5
8. Линн Естблум (Швеция) – 30,5
9. Ханна Оберг (Швеция) – 35,7
10. Суви Минккинен (Финляндия) – 45,7...
14. Лиза Виттоцци (Италия) – 53,6...
22. Лу Жанмонно (Франция) – 1.02,1
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,8 (6)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,3 (3)
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.41,9 (1)
4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.42,0 (2)
5. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.45,3 (5)
6. Линн Естблум (Швеция) – 1.46,2 (2)...
18. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.53,1 (2)
44. Лу Жанмонно (Франция) – 2.18,9 (1)
Чистое время пасьюта
1. Суви Минккинен (Финляндия) – 32.49,9
2. Линн Естблум (Швеция) – 18,3
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 24,5
4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 31,4
5. Ханна Оберг (Швеция) – 33,2
6. Ванесса Фойгт (Германия) – 40,8
7. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,8
8. Лу Жанмонно (Франция) – 47,7