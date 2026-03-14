Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 13 секунд, у Минккинен – лучшее время пасьюта

Тандревольд была быстрейшей на лыжне в пасьюте на Кубке мира в Отепя.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя. Кубок мира по биатлону-2025/26 8-й этап Отепя, Эстония Женщины Гонка преследования Лыжный ход 1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 27.59,6 2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 13,1 3. Эльвира Оберг (Швеция) – 13,2 4. Ванесса Фойгт (Германия) – 15,5 5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 23,8 6. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 24,6 7. Камила Жук (Польша) – 28,5 8. Линн Естблум (Швеция) – 30,5 9. Ханна Оберг (Швеция) – 35,7 10. Суви Минккинен (Финляндия) – 45,7... 14. Лиза Виттоцци (Италия) – 53,6... 22. Лу Жанмонно (Франция) – 1.02,1 Скорострельность 1. Жюлия Симон (Франция) – 1.32,8 (6) 2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,3 (3) 3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.41,9 (1) 4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.42,0 (2) 5. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.45,3 (5) 6. Линн Естблум (Швеция) – 1.46,2 (2)... 18. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.53,1 (2) 44. Лу Жанмонно (Франция) – 2.18,9 (1) Чистое время пасьюта 1. Суви Минккинен (Финляндия) – 32.49,9 2. Линн Естблум (Швеция) – 18,3 3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 24,5 4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 31,4 5. Ханна Оберг (Швеция) – 33,2 6. Ванесса Фойгт (Германия) – 40,8 7. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,8 8. Лу Жанмонно (Франция) – 47,7