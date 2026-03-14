Лагрейд побил рекорд Бьорндалена по отрыву от второго места в гонке преследования

Лагрейд побил рекорд Бьорндалена по отрыву от второго места в пасьюте.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд побил рекорд своего соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена по отрыву от второго места в гонке преследования.

Сегодня Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Отепя. Занявший второе место француз Эмильен Жаклен финишировал с отставанием 2.33,4.

9 декабря 2006 года на этапе Кубка мира в Хохфильцене Бьорндален в гонке преследования опередил россиянина Дмитрия Ярошенко на 2.08,1.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Легрейд очень такой проработанный спортсмен. Все отточено до мелочей, техника, движения на рубеже, прям видно сколько труда он вложил в свои победы.
Стурла молодец! Скинул балласт и дела сразу в гору пошли!
А бывало больше на других видах?
