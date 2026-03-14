Лагрейд одержал 19-ю победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 35-й подиум, у Ульдала – 5-й

Лагрейд одержал 19-ю победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 35-й подиум.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

Таким образом, Лагрейд одержал 19-ю в карьере победу в личных гонках. Всего на его счету 61 подиум (19-25-17).

Француз Эмильен Жаклен финишировал вторым и 35-й раз попал на пьедестал (5-15-15).

Норвежец Мартин Ульдал замкнул топ-3. На его счету пять подиумов в карьере (1-3-1).