  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Лагрейд одержал 19-ю победу в карьере на Кубке мира, у Жаклена – 35-й подиум, у Ульдала – 5-й


Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

Таким образом, Лагрейд одержал 19-ю в карьере победу в личных гонках. Всего на его счету 61 подиум (19-25-17).

Француз Эмильен Жаклен финишировал вторым и 35-й раз попал на пьедестал (5-15-15).

Норвежец Мартин Ульдал замкнул топ-3. На его счету пять подиумов в карьере (1-3-1).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoЭмильен Жаклен
Отепя
logoМартин Ульдал
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
судя по форме, Лэграйд 20-ую может взять до конца сезона!
Ответ markos marvin
да и 22ую
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
