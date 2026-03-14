Халили о победе в спринте: «Я попросил сервис-бригаду, чтобы лыжи были на голову сильнее всех. Они за день сделали, чтобы мечты превратились в реальность»
Халили поблагодарил сервис-группу после победы на чемпионате России по биатлону.
Биатлонист Карим Халили поблагодарил сервис‑бригаду после победы в спринте Альфа‑Банк чемпионата России в Тюмени.
Халили отстрелял в гонке без промахов. Второе место занял Роман Еремин (+21,5 секунды; 2 промаха), третье – Александр Поварницын (+45,7 секунды / 1 промах).
«Очень хочу поблагодарить сервис‑бригаду. Я попросил их, чтобы лыжи были на голову сильнее всех остальных. Они за день сделали, чтобы мечты превратились в реальность. Главным было не допускать ошибок. Все было слишком просто.
Трасса не прямо жесткая, но не особо разбитая, поэтому нормально. Мы готовились в Пересвете, где была похожая погода», – рассказал Халили.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Ерёмина были лучше))
Главное качество Карима - стабильность.
Это он троллит так?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем