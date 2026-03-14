Халили о победе в спринте: «Я попросил сервис-бригаду, чтобы лыжи были на голову сильнее всех. Они за день сделали, чтобы мечты превратились в реальность»

Биатлонист Карим Халили поблагодарил сервис‑бригаду после победы в спринте Альфа‑Банк чемпионата России в Тюмени.

Халили отстрелял в гонке без промахов. Второе место занял Роман Еремин (+21,5 секунды; 2 промаха), третье – Александр Поварницын (+45,7 секунды / 1 промах).

«Очень хочу поблагодарить сервис‑бригаду. Я попросил их, чтобы лыжи были на голову сильнее всех остальных. Они за день сделали, чтобы мечты превратились в реальность. Главным было не допускать ошибок. Все было слишком просто.

Трасса не прямо жесткая, но не особо разбитая, поэтому нормально. Мы готовились в Пересвете, где была похожая погода», – рассказал Халили.